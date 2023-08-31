爆閃燈之戰楊玲宜改文反批市府 市府：議員函文會勘要求警局增設

我是廣告 請繼續往下閱讀
市府表示，東大路二段660巷路口現況業已畫設讓路線，並於東大路上畫設慢字提醒用路人，考量居民便利，東大路以黃虛線分隔，以利巷道進出，且畫設路口黃網線避免車輛堵塞路口；而針對路口新增「爆閃燈」一事，爾後市府會加強要求警察局交通隊，如接獲陳情欲增設交通輔助等設施，需會同交通處進行專業評估。
市府指出，民眾、里長或議員如有建議，交通處皆會積極辦理會勘，瞭解居民需求並以專業評估來改善交通，例如該路口附近之東大路二段742巷口，6月份交通處即配合該位議員會勘，經評估後亦第一時間畫設楔型標線及慢字等來提醒用路人，以提升用路安全，並非楊玲宜所指沒有實質作為。
市府發言人徐千晴說明，議員臉書發文稱成功爭取「爆閃燈」引發反彈，對網友失言後又改文甩鍋給市府，實在是最不良的示範。經市府內部查察，實情為該議員於8月2日發函警察局要求路口增設爆閃燈，並提出於8月4日辦理會勘，市府一切皆配合議員要求。
徐千晴並指出，今天市府尊重民代、配合議員要求增設「爆閃燈」，事後卻被說是下下策，如不配合辦理恐怕會被罵得更難聽，平時市府交通處、警察局同仁經常配合該位議員會勘，徐千晴回批楊玲宜表示，「失言後卻將自己的提案卸責給市府單位，實在讓人看不下去」。
市府表示，另有關Cheap網友所建議以工程降低車速或縮減車道，為目前中央與地方合作改善交通安全之指導原則，市府敬表認同，並積極朝此方向進行。