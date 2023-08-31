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爆閃燈之戰楊玲宜改文反批市府 市府：議員函文會勘要求警局增設

▲楊玲宜日前在臉書發文表示，自己成功爭取東大路增設「夜間閃爆警示燈」，卻遭網紅Cheap猛批這是最爛的方式。（圖／翻攝「北區超正。派 我是楊玲宜」）
▲楊玲宜日前在臉書發文表示，自己成功爭取東大路增設「夜間閃爆警示燈」，卻遭網紅Cheap猛批這是最爛的方式。（圖／翻攝「北區超正。派 我是楊玲宜」）

記者李春台／新竹報導

民進黨新竹市議員楊玲宜日前在臉書發文表示，自己成功爭取東大路增設「夜間閃爆警示燈」，卻遭網紅Cheap猛批這是最爛的方式。楊玲宜昨（30）日改文反批高虹安市府始終不回應，因此只能以下下策的爆閃燈來屈就。對此，市府今（31）日舉出當初楊玲宜的公文反擊表示，是議員函文要求警局增設。

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市府表示，該巷道路口近期並未接獲向市府交通處提出會勘或建議的需求；針對議員提及該地車禍頻傳一事，經向警察局調閱事故紀錄，該路口今年迄今並無事故紀錄；對於楊玲宜所說，「該路口屈就於下下策的爆閃燈」，市府則回應表示，這項設置實為楊玲宜主動發函警察局交通隊要求設置。

市府表示，東大路二段660巷路口現況業已畫設讓路線，並於東大路上畫設慢字提醒用路人，考量居民便利，東大路以黃虛線分隔，以利巷道進出，且畫設路口黃網線避免車輛堵塞路口；而針對路口新增「爆閃燈」一事，爾後市府會加強要求警察局交通隊，如接獲陳情欲增設交通輔助等設施，需會同交通處進行專業評估。

市府指出，民眾、里長或議員如有建議，交通處皆會積極辦理會勘，瞭解居民需求並以專業評估來改善交通，例如該路口附近之東大路二段742巷口，6月份交通處即配合該位議員會勘，經評估後亦第一時間畫設楔型標線及慢字等來提醒用路人，以提升用路安全，並非楊玲宜所指沒有實質作為。

市府發言人徐千晴說明，議員臉書發文稱成功爭取「爆閃燈」引發反彈，對網友失言後又改文甩鍋給市府，實在是最不良的示範。經市府內部查察，實情為該議員於8月2日發函警察局要求路口增設爆閃燈，並提出於8月4日辦理會勘，市府一切皆配合議員要求。

▲市府今日提出當初楊玲宜的發文表示，爆閃燈是議員函文要求警局增設。（圖／新竹市政府提供）
▲市府今日提出當初楊玲宜的發文表示，爆閃燈是議員函文要求警局增設。（圖／新竹市政府提供）
徐千晴並指出，今天市府尊重民代、配合議員要求增設「爆閃燈」，事後卻被說是下下策，如不配合辦理恐怕會被罵得更難聽，平時市府交通處、警察局同仁經常配合該位議員會勘，徐千晴回批楊玲宜表示，「失言後卻將自己的提案卸責給市府單位，實在讓人看不下去」。

市府表示，另有關Cheap網友所建議以工程降低車速或縮減車道，為目前中央與地方合作改善交通安全之指導原則，市府敬表認同，並積極朝此方向進行。

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