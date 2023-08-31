廣州、深圳推「認房不認貸」！中國一線城市首例　房市問題仍待解

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也就是說，「認房不認貸」實質上是調降首套房的認定標準，有助於降低居民的購房門檻和購房成本，因此被認為有利於提振房地產市場活躍度，激發市場剛性需求和改善性需求入市，後續北京、上海不排除也會跟進。
以廣州為例，過去首付比例大約落在40%-70%，現在再次購買住房首付將降至30%，房貸利率將由4.8 %降至4.2%；深圳對於有過貸款記錄本地無房的購房人，先前首付比例為50%-60%，政策出台後，首付比例降至30%，貸款利率從4.8%下降至4.5%。
《BBC中文網》指出，在這之前，中國對於房市火熱的一線城市限制頗多，對於那些辦理過購房貸款記錄的購房者，再購房時即便名下無房或貸款已經結清，也會被認定為有貸款記錄，無法享受首套房貸款的優惠政策，因而需要付出更高的首付比例、房貸利率和稅費。
只不過，這一措施能否挽回中國房市頹勢，又是否符合中國整體經濟發展方向，目前還有待觀察。《自由亞洲電台》指出，廣州作為首個落實首套住房「認房不認貸」的一線城市，釋放的積極信號非常強烈，近期有關房市優惠政策的消息也是滿天飛，然而，這一系列利好房屋銷售的訊息，其實都襯托著近年中國房市確實嚴重下滑，今年尤其嚴重。
報導並引述恆生銀行（中國）有限公司首席經濟學家王丹近日分析，中國的房地產長年積累了過度的流動性，解決關鍵在於拓寬投資管道，將資本用於消費和其他產業中，在市場達到新的平衡之前，房市必然要經歷一個困難的階段，短期的刺激政策或許可以提振需求，但無法解決長期供需問題，也不是高質量發展的目標。