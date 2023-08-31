高雄夫妻車上爆激烈口角！她下秒跳車翻滾好幾圈 後方駕駛嚇壞
30日上午9時許，高雄國道10號翠華路交流道，發生一起跳車事件，43歲的郭姓男子開車載著32歲的汪姓妻子，途中2人於車上爆發激烈口角，汪女竟突然打開副駕駛座車門跳車，整個人在路上滾了好幾圈，讓後方駕駛整個嚇壞，連忙緊急煞車。警方獲報後，循線找到郭男及汪女，汪女僅雙腳擦挫傷，但其跳車行徑已觸法，將依法開罰500元，而汪女雖然沒有遭受家暴，但警方仍依法通報相關單位。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當天上午，郭男駕駛自小客車載著妻子，途中因爭執爆發口角，汪女一怒之下，不顧車子還在行進，突然打開副駕駛座車門跳車，整個人滾了好幾圈，讓後方駕駛也嚇一大跳，緊急煞車才沒有造成傷亡，隨後郭男將妻子扶起就醫，但未報案。後續警方循線找到郭男及汪女夫妻，確認跳車原因為夫妻口角，雖2人之間無家暴情事，但警方仍依家庭暴力防治法逕行通報，至於汪女跳車舉動，已違反「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」規定，員警依法舉發開罰500元。
※【NOWnews 今日新聞
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