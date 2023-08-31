「星二代」易寶宏殺警仍爽服外役監 北監最新懲處均「加倍」
「星二代」易寶宏因夜店殺警案入獄，去年獲准移往外役監，引發爭議！經法務部矯正署調查，原來是當初易寶宏向北監申請遴選外役監，承辦人漏勾毒品項目，以致易寶宏成功遴選，北監因此將2名承辦科員各記1次申誡，結果被矯正署退回再議，同時要求追究主管責任。據了解，北監開完第二次考績會後，決議各記2名承辦科員2次申誡、科長記1次申誡。
記者潘千詩／台北報導
2014年9月13日凌晨，因Spark夜店有聚眾鬧事事件，當時休假穿著便衣的台北市警信義分局偵查佐薛貞國前往關切，卻遭76名黑道圍毆致死。易寶宏因參與鬥毆，最後遭判9年定讞，2019年6月入獄，2022年3月獲准至台東戒治所附設的武陵外役監服刑。
日前經基層員警上網將易寶宏在外役監服刑之事披露，易寶宏也立即被移回一般監獄服刑，假釋也遭駁回。
法務部在事件披露後，立即請政風小組會同矯正署政風室了解遴選過程，經查，易寶宏有吸毒紀錄，曾觀察勒戒，結果沒有扣到分數，造成分數有差異，有文書作業的疏失。
台北監獄7月28日召開考績會議，決議懲處2名承辦人各1次申誡，但矯正署認為，相關人員違失情節、懲處結果未臻周延，另希望一併追究主管的連帶責任，退回北監再重新審議。
據了解，北監已開完第二次考績會，決議「加倍」懲處，其中，2名承辦人各被記2次申誡，直屬科長因監督不周，記1次申誡。有立委近日向法務部函詢懲處結果，法務部已將3人的懲處結果函覆立委說明。
至於承辦人在其中是否涉有刑責，正由廉政署偵辦中。