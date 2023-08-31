美政府限制輝達AI晶片出口　AI股臉綠！緯穎早盤一度慘跌停

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雖然輝達這份文件並沒有說明哪些中東國家會受到限制，以及限制的理由，但輝達強調這些限制僅影響其用於加速機器學習任務的A100和H100晶片，不會對公司業績造成「立即且實質的影響」。
有外媒指出，美方此舉是為了加重打擊中國發展AI的野心，除了限制中國和俄羅斯取得輝達高階AI晶片之外，也要斷開中東與中國之間的AI項目。
而在此之前，確實有中東想要發展AI的消息出現，如中國國家主席習近平去年出訪沙烏地阿拉伯時簽署協議，雙方將締結數位經濟戰略夥伴關係，將在AI、先進運算與量子電腦領域展開合作，也有消息指出沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國已經開始在搶購輝達晶片。
消息一出，之前傳出接單中東的緯穎股價瞬間臉綠！緯穎相關「浸沒式冷卻」技術，由於散熱能力佳，成為中東AI伺服器主力供應商之一，但利空消息出現，早盤一度跌停，後來跌停打開，跌125元，跌幅仍有7%以上，來到1575元。而母公司緯創也綠光罩頂，早盤最低跌到107元，跌幅4%以上，隨後跌幅縮小，僅跌0.4%，來到111.5元。
而其他AI概念股早盤也熄火，技嘉、英業達跌逾1%，隨後英業達回彈，股價來到平盤之下小跌。廣達則是買盤敲進，從低點240元黑翻紅，拉抬到253.5元的位置，漲幅1%。廣運也黑翻紅，從走跌變成漲近2%。不過，創意、世芯-KY、健策跌逾1%。