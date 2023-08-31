重申柯文哲選到底！黃珊珊喊整合應「公開透明」：不是密室搓湯圓
鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，更喊出「我參選是為了整合」，以戰逼和意味濃厚，對此，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊再度重申，選前4個月，柯文哲將代表台灣民眾黨參選總統到底，「這一點是不會改變的」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘宣布獨立參選後，在隔天晚間與柯文哲同台上演「郭柯秀」，不過雙方互動冷冰冰，引發外界質疑這樣要如何談整合，對此，黃珊珊日前於臉書發文表示，自己當然知道，很多人都希望在野整合，但這是關係台灣未來的總統大選，不是派代表密室協商搓湯圓，如果要談，就要談人民關心的台灣未來，如何面對問題、帶領國家面對未來挑戰，而不是誰要做大哥，誰要做幾年。
黃珊珊說，公開透明，是我們堅持的信念，否則，就好像國民黨總統初選，就是一個很好的例子，只要是密室不透明的政治操作，終究會失去人民的信任。
黃珊珊認為，政治不難，凡事公開透明、堅持正直誠信，心存善念，相信美好台灣，政治可以很簡單、很純粹。
「政治上當然可以合作，但是還是要講信念、談價值」，黃珊珊也說，只要對國家人民有利的，當然都可以合作，聯合政府、團結台灣，不是交換權位、更不是只顧個人或政黨利益。