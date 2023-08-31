只換不賣！長榮首推不賣票專機飛日本松山　會員2萬哩換來回機票

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長榮航空表示，除了照顧會員，也將於8月30日至9月30日於官方臉書舉辦贈送哩程的活動，民眾只要分享此次會員專機的貼文並完成指定任務，即可參加抽獎，最高可獲得32,000哩。對於搭乘專機的旅客，另可於11月3日至17日在長榮航空官方粉絲頁，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加第二波的哩程抽獎活動。
長榮航空為方便會員安排行程，此次也特別與雄獅旅行社合作，針對此專機旅客推出會員專屬團體行程，10月28日前持酬賓機票報名參加，4天3夜含食宿、行程交通優惠價格只要新台幣26,900元；偏愛自助旅行的旅客，雄獅旅行社亦提供多元訂房選擇及當地的體驗行程，讓旅客可以隨心所向，愜意自在享受四國之美，多元的行程選擇旅客可自行至長榮航空活動網站查詢。
長榮航空表示，日本松山擁有豐富旅遊資源，無論是走進「神隱少女」中湯婆婆的湯屋、蘊藏3,000年歷史的「道後溫泉」、夕陽下如夢似幻的天空之鏡「父母濱」、登上纜車一睹江戶時代「松山城」的壯麗威武、乘坐小船穿梭於「大步危峽」中感受大自然的鬼斧神工、漫步在米其林三星推薦的日式庭園－「栗林公園」，都是今年秋季小旅行的好去處。
長榮航空指出，「無限萬哩遊」提供會員多元累積及使用哩程的管道，會員購票或兌換酬賓機票後，另可透過EVA Mileage Hotel無限萬哩遊會員專屬線上訂房平台預訂住宿，每次住宿皆有機會賺取高達10,000 哩獎勵哩程，也可以使用哩程+現金預訂住宿。會員可以善用累積的哩程折抵機票費用、升等或是折抵「長榮樂e購」購物金額、搭機前預訂購買喜愛的機上免稅品，並享有不定期專屬優惠活動。