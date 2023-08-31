迎93軍人節！全家特濃拿鐵、紅茶買1送1 「美式可寄杯」也買1送1
迎接9月3日軍人節到來！全家9月1日開始，大杯特濃拿鐵、大杯仙女紅茶通通買1送1優惠；9月1日還有全盈+PAY支付限定，買特濃美式、特濃拿鐵買3送3；9月3日軍人節當日限定，APP可寄杯的特大杯經典美式買1送1，把9月的咖啡需求先儲存好，半價爽喝整個月！7-11則是9月1日前，APP行動隨時取有188元咖啡優惠組合，最低近6折還可寄杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家9月1日康康五優惠開跑，包含包括特濃拿鐵（原價65元）、仙女紅茶（原價40元），都有買1送1優惠。至於APP隨買跨店取則有泰山檸檬氣泡水（原價35元）、黑松沙士PLUS（原價35元）、百吉蘇打大雪糕（原價25元）、農心超進化辛碗麵（原價99元），都有買1送1優惠，還有特趣巧克力焦糖香脆麥餅（原價25元）買2送2，相當於5折優惠超划算。
明9月1日還有當日限定優惠，只要使用全盈+PAY支付，即可享特濃美式（原價55元）、特濃拿鐵（原價65元）買3送3可寄杯優惠；9月3日當日限定活動則有特大杯經典美式買1送1（原價60元），每會員限購2組，不限定支付方式，半價咖啡快囤一波！
7-11則是歡慶中元節優惠倒數中，在9月1日前，APP行動隨時取有188元咖啡優惠組合，最低近6折還可寄杯，優惠品項包括：
◾特大杯美式5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯拿鐵4杯188元，6.8折（原價70元，特價47元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵任選4杯188元，7.3折（原價65元／特價47元）
◾珍珠椰果四季春青茶5杯188元，6.3折（原價60元，特價38元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元，特價38元）
◾精品小農水果冰磚系列，檸靜時光／橙香陽光任選3杯188元，5.3折（原價120元，特價63元）