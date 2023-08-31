計程車普渡餐會成郭台銘造勢場　陳琬惠：對主辦單位不禮貌

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民眾黨立院黨團今日舉行「民眾黨新會期新展望 最強戰力落實監督！」記者會，媒體詢問郭台銘積極找柯文哲同框合作，陳琬惠表示，合作要自然、正常就好，「不要一直撲過來，勢太明顯」，要在公開場合坐下來談，要相信選民的智慧，工會活動硬要搞成造勢場不太禮貌。
媒體詢問郭台銘參選，若在野陣營完成整合，承諾職位交換恐觸反《總統副總統選舉罷免法》中「搓湯圓仔」條文，民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，郭台銘宣布以無黨籍參選總統，《總統副總統選舉罷免法》就一體適用，郭陣營必須要注意與了解，政治動作不能像過去商場一樣，「政治是化學，不是數學」，人民能否接受才是重點，如果透過緊迫釘人、墊高自己的方式，人民不會接受。
邱臣遠重申，柯文哲已經通過民眾黨內提名程序，民眾黨絕對支持柯文哲參選總統到底，在野陣營中以柯文哲目前民調最高，最有機會跟民進黨總統參選人賴清德做白綠對決，基於這樣基礎爭取團結一切可以團結力量，爭取更多選民支持。
民眾黨幹事長張其祿表示，法治跟民意絕對是民眾黨最尊重部分，柯文哲也講過「絕對不會以分贓模式進行任何合作」，也會以民眾黨總統參選人模式參選到底。
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