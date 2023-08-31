雙城論壇花費歷屆最高　市議員批蔣萬安不敢反駁中方統戰言論

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林延鳳說，上海市長龔正在他面前口出「兩岸中國人」，或高談中國早在2021年「十四五規劃」就已設下「一個中國」框架的「兩岸融合發展」時，蔣作為首都市長毫無反制，只敢談「和平」，更像是為對方的政治訴求具體背書，成為宣傳樣板，坐實「被中國吃豆腐」的顧慮。
另外，30日適逢學校開學日，她接獲家長會幹部抱怨陳情，認為市長、督導教育業務的副市長、教育局長都在上海，萬一發生重大校安事件恐群龍無首；蔣萬安在上海夸夸高論「兩岸關係如江河行舟」的同時，北市交通卻「處處危機」，連無風無雨騎機車都會被路樹壓死。
此外，林延鳳指出，蔣萬安為了自己出訪風光，把「市府群臣」都帶往上海，明明開學日，督導教育的高層長官都不在，若非北市被動接受上海方面要求，怎可能在日期、名單都做如此輕忽孩子的安排「難道他忘了自己家裡老大也是今天開學嗎？」
「連台北都管不好，還管兩岸？簡直吃碗內看碗外！」林延鳳批評，蔣無視中國對台無理貿易阻撓，將其淡化成「商務摩擦」，作態說在上海要幫台灣農民賣水果，對於中國無理且鴨霸行為從未表達抗議，完全是倒果為因。
林延鳳認為，蔣倡議「雙城好兩岸好」，稱「兩岸關係如江河行舟」的同時，台北中山北路卻發生路樹倒塌導致騎士被壓死的不幸事件「寸步難行」，怒轟難道蔣去上海只為告訴全世界，他所治理的台北有多差？