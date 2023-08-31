點名吳子嘉掏空不成抹黑台開 網紅「四叉貓」加重誹謗不起訴
「網紅」四叉貓（本名劉宇席），去年10月以劉宇的臉書帳號發文指控，媒體人吳子嘉因為掏空台開沒有順利得逞，才會經常在節目上抹黑台開，遭吳子嘉提告加重誹謗。台北地檢署認定，四叉貓對可受公評之事合理評論，予不起訴處分。
記者潘千詩／台北報導
2022年10月3日，劉宇發文「大家知道為什麼吳子嘉很愛在節目中抹黑台開公司嗎？因為之前吳子嘉掏空「台灣人才發展股份有限公司」（孫公司）的時候，曾偷偷先把負責人改成自己，然後再低價轉賣給李偉華（民眾黨宜蘭黨部主委），不過經濟部商業司在審查流程的時候有發現這件事，主動發函通知台開（母公司），台開因此憤而提告吳子嘉，吳子嘉才會沒事就在節目中抹黑台開公司。」
劉宇還說，感謝經濟部商業司的認真監督，讓吳子嘉的吸金掏空手法沒有順利得逞；整篇PO文還配上一張「吳子嘉掏空台開的吸金大法」圖。吳子嘉提出加重誹謗告訴。
台北地檢署根據吳子嘉的追加告訴狀，吳自陳確實有將台灣人才公司董事長變更為自己，並將股分轉賣給李偉華；吳子嘉、時任台開董事長邱于芸，因台開衍生相關爭論及訴訟，因涉及台開及相關企業、眾多股東的股東權益，已非個人私德之事，為可受公評事項，縱使劉男文章令吳不快，但仍屬合理評論範疇，且非無端謾罵，不構成加重誹謗罪，因此不起訴。