余天、陳時中任賴清德競總主委　潘孟安：談不分區立委「想太多」

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對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選總統一事，潘孟安會前受訪說，「給予尊重祝福」，昨天中常會也指示「不干預、不評論」，綠營就是按表操課，賴清德並沒有躺著選，假日仍行程滿檔，每天從早到晚、戰戰兢兢，如今天一樣，針對選務工作按部就班、分工，在各縣市紮根，拚到最後一哩路勝選才是最後的目標。
對於余天擔任競總主委，是否代表是不分區人選之一？潘孟安直言「想得太多了！」執政縣市由首長擔任競總主委，非執政縣市是由地方耆老、政界領袖推薦，競總主委是要去奔波的、做「桶箍」，不是來分官加位的，不管是任何輔選團隊成員，都是盡其民進黨員責任，不管任何工作職位，都要全力以赴；他強調，競選總部的主委作為「桶箍」，必須調和鼎鼐、面面俱到、攻無不克，「桶箍真的不好當！」
媒體詢問，陳時中擔任台北市競總主委，是否代表宣誓「蔡總統人馬」進入到賴清德這邊？潘孟安稱，這是過度解讀，任何人馬只要能延續本土政權執政，把對台灣人民未來的願景、引領國家進步繁榮，才是大家所期待。
潘孟安提到，因辦公地方沒辦法容納那麼多人，所以來台大國際會議中心召開常態性的工作，而各縣市競總也分別開過多次籌備會議，推出主任委員、總幹事、執行總幹事，今天特別召開各縣市會報，分配一些未來競選期程等工作，賴清德也特別前來，向與會者請託、加油打氣，盼大家面對每個縣市不同的選舉結構、選民結構、選區特色，能分進合擊、分工合作，達到最好的效果。
媒體又問，今天六縣市主任委員都到場？潘孟安稱，因幾個南部縣市還在下大雨，所以請縣市首長以縣市政務為要，由總幹事、執行總幹事與會，「不管是幾組人的參選，我們都是按表操課，戰戰兢兢，按部就班」，「媒體或有心人刻意解讀賴清德躺著選，大可不必，我們還是按步就班工作，奮戰不懈」，呼籲外界不用多加揣測。