蘇拉颱風陸警明晨解除！週四全台都沒颱風假　台南、高雄進入雨區

「超級藍月」今晚必看！最佳觀賞地區、時間快收　錯過要再等6年

▲2023罕見天象「超級藍月」今（31）日登場，18時39分「月亮東升」一直到明（1）日清晨6時32分「月亮西落」，抬頭就能看見藍月現身。（圖／取自unsplash）
▲2023罕見天象「超級藍月」今（31）日登場，18時39分「月亮東升」一直到明（1）日清晨6時32分「月亮西落」，抬頭就能看見藍月現身。（圖／取自unsplash）

記者張志浩/綜合報導

2023罕見天象「超級藍月」今（31）日登場，台北市立天文館研究組技士謝翔宇指出，想要觀賞「超級藍月」，只要在18時39分「月亮東升」，一直到明（1）日清晨6時32分「月亮西落」這段時間抬頭，基本上用肉眼就能看見；考慮天氣狀況的話，由於蘇拉（Saola）外圍雲系仍會持續移入，推測西半部的新竹至雲林一帶，應該是視野最佳的地點。「超級藍月」非常少見，從1951至2050年的百年間僅出現過4次，分別在1996、2010、2023與2029年。

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謝翔宇表示，由於蘇拉颱風外圍雲系影響，東半部整天雲量還是偏多，南部甚至可能持續有雨勢；而「超級藍月」與今年2月6日的最小滿月相比，視直徑大了13.5%、視面積更增加了29%，比平時的滿月更大、更亮，建議民眾若想觀賞或拍照，可以在月升或月落前後30分鐘左右，說不定能拍出月亮、地平線和建築物的美麗場景。

▲今年8月將會出現兩次滿月，分別在8月2日與8月31日，這兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月。（圖／台北市立天文館提供）
▲今年8月將會出現兩次滿月，分別在8月2日與8月31日，這兩次滿月都是俗稱「超級月亮」的近距離滿月。（圖／台北市立天文館提供）
謝翔宇解釋只要地月距離在36萬公里之內，就符合一般對於「超級月亮」定義；「藍月」指的並非月球變藍色，而是「同月份中都出現2次滿月」，加上西方諺語中會使用「Once in a blue moon」指罕見的事物，久而久之，人們就將一個月出現2次滿月的情況，稱之為「藍月事件」。本次8月31日之前，上一次滿月是8月2日。

謝翔宇提及，天文館今日晚上7時至9時，也會在YouTube頻道直播，除了透過專業望遠鏡將清晰的月球畫面提供給大眾欣賞外，也會分享超級藍月的相關知識，以及月球對人類的影響、未來的月球探測、開發甚至移居的可能性。

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