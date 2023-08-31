退撫新制上路！全教總建議公教人員「自願增額提撥」、增退休保障

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全教總理事長侯俊良表示，首先，確定提撥制將免除政府最後給付責任與財務壓力，是有利於雇主的設計，受雇者的退休金完全取決於日常提撥本金與孳息之高低，未來退休後當個人專戶裡的錢領完，也就沒有退休金可領了。鑑於國人平均壽命不斷提高，個人專戶制存有著長壽風險及較難抵抗通貨膨脹之缺點，如何保障新進公教人員晚年生活，政府須針對制度缺點提出配套措施。
侯俊良說，再者，政府應該強化自主投資選擇規劃與加強教育宣導，根據規劃期程，政府需設計（至少三種）不同收益風險等級之投資標的組合，提出各投資組合之配置建議，自114年元旦起提供公教人員作自主投資選擇。
全教總呼籲政府依照「公立學校教職員個人專戶制退撫儲金投資選擇實施辦法」，儘速擬定投資運用實施計畫、審慎規劃各投資標的作業規定與相關作業流程。更重要的，應在開放自主投資選擇之前，辦理相關教育宣導，並提供有關自主投資選擇的諮詢服務，以期未來公教人員能夠實施真正的自主投資理財，使其專戶增加孳息。
此外，針對今年7月1日後成為教育界新兵的各級公立學校教師，全教總提出3點建議，第一，建立正確退休理財觀念，教師務必強化自身退休財務規劃與相關知能之養成，嚴謹規劃儲蓄、日常花費與投資，並付諸執行。請謹記退休金準備的關鍵是選擇有效工具、善用時間累積的複利效果，及早啟動為未來退休預做準備。
第二，主動關心個人專戶制訊息，推動個人專戶制退撫儲金之後，公務人員退休撫卹基金管理局需設帳務管理平台，提供初任人員帳務查詢及變更投資選擇之即時服務（包含每月電子對帳單）。因此，全教總建議初任教師定期進入平台查閱帳戶明細與關心投資收益情況，主動關心自己的退休金。
第三，鼓勵參加自願增額提撥，基於確定提撥制存有長壽風險及較難抵抗通貨膨脹之缺點，在不影響生活必需的情況之下，全教總鼓勵會員教師參加自願增額提撥（享有免稅優勢），再設法透過提高個人專戶制退撫儲金的投資報酬率（初期選擇不宜過於保守），方能增進對未來退休生活的保障。
全教總整理各政府基金過去10年的經營績效，僅公保準備金平均操作績效超過5%，其餘政府基金效益都有很大提升空間，全教總依法派員參加「公立學校教職員退撫儲金監理會議」，將為會員盡力監督公立學校教職員退撫儲金整體績效。此外，全教總也主張，個人專戶制退撫儲金自主投資不論選擇哪一型組合，政府都應提供最低保證收益，這將列為未來政策遊說的重要工作，以保障所有個人專戶制教育受僱者退休的基本權益。