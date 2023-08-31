海葵颱風路徑「又往台灣靠近」！暴風圈恐擦過雙北 週末天氣不妙
緊跟在蘇拉颱風（Saola）之後，準備影響台灣天氣的海葵颱風（Haikui），由於太平洋高壓增強快速，持續往西偏移，整體路徑又更靠近台灣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若海葵颱風逼近，預計影響時間是週六至下週日下午（9月2日至9月3日），暴風圈甚至有機會擦過雙北、基隆、北海岸陸地。中央氣象局則指出「變數還很多，海警可能在明天發布，是否發布陸警可能要今晚過後再持續判斷。」
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，由於太平洋高壓比預期強盛，導致海葵過去路徑明顯西折，連帶後續路徑也往西調整。不只數值模式，各國官方預測也西修不少。未來36小時偏西幅度很關鍵，決定距離台灣有多近，且海葵逐漸脫離強垂直風切的海域，颱風環流將逐漸整合、開始增強，至少可達中度颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」說明，由於海葵颱風快速移動，當路徑確定後，應變時間會非常短暫，若颱風會靠近，預計影響時間是週末，暴風圈有機會擦過雙北、基隆、北海岸陸地，主要影響區域則是為台北至台中、馬祖，尤其山區及北海岸將有劇烈雨勢發生的機會，其它地區視颱風距離遠近而定。
針對海葵颱風動向，中央氣象局預報員趙紘指出，蘇拉颱風目前移動的速度確實頗快，路徑調整之後，海上警報有可能在明（1）日白天發布，陸上警報變數還很大，因為海葵颱風路徑都還有偏南或偏北的可能，太平洋高壓強弱相當關鍵，今晚才能做進一步判斷，提醒民眾仍要做好防颱準備。