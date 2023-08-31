當選就查蔡英文政府疫苗採購弊案！侯友宜：交給我成立特偵組調查

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侯友宜提出「五箭優先」主張包括：一，優先投資醫療保健預算支出，任內逐年達到GDP的8%。提高醫療預算，賦予醫療給付彈性，並成立癌症基金、擴充疫苗基金，確保癌友能用到救命藥，解決「因病而窮、因窮而死」的窘況，以及優化發展智慧醫療與照護，縮小城鄉數位落差，改善偏鄉醫療環境。二，優先照顧兒童及婦幼。行政院成立跨部會協調委員會，定期舉行會報，專責兒童健康，並全面檢討現行兒童照護政策，降低嬰兒死亡率，擴大兒童疫苗補助基金，讓常見兒童流行疾病如輪狀病毒疫苗取得公費補助。
三，推動行政院層級「國民心理健康計畫」。全面推動心理及健康促進跨專業合作，提供多元形式之心理健康服務，並優化「年輕族群心理健康支持方案」，跨部會合作推動青年心理健康促進與服務。四，針對PM2.5過去五年超標縣市民眾，放寬低劑量電腦斷層掃瞄(LDCT)免費標準，並放寬五癌篩檢之適用範圍、降低乳癌、大腸癌篩檢年齡。五，優先推動疫苗及醫藥採購透明化。新冠疫情讓人民遭遇的苦痛，絕對不能再次發生，超過7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開。未來，將由專案特偵組全面調查採購文件及記錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。
侯友宜也提到，「五箭優先」主要是解決台灣目前面臨的醫病困境，包括：一，嬰兒死亡率創7年新高。去年嬰兒（1~12個月大）死亡率為千分之4.4、新生兒（出生28天以內）死亡率則是千分之2.8，都是7年來最高，且高於OECD國家的中位數，也高於日本、韓國；二，國民憂鬱比例高，衛福部曾統計台灣約8.9%民眾有憂鬱症狀，約200萬人，其中重度憂鬱高達5.2%，約125萬人。
三，衛福部委託研究報告顯示，2024年護理師缺口最高達2萬4千人，護病比高、就業環境差，留不住人才，醫療品質勢必大幅下滑；四，科學權威期刊《NATURE》2023年指出空汙對身體影響大，可能讓身體處於慢性炎症，導致肺癌，台灣人也會擔心因空污及PM 2.5，造成肺腺癌機率高；五，疫苗採購讓7成民意有疑慮，認為政府應公開所有採購疫苗的文件及資訊。
侯友宜更承諾，只要他當選總統，這段時間人民對於疫苗採購有所購弊的事，交給他來清查，嚴重的、有官商勾結的，他就會成立特偵組查一查。