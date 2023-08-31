按表操課沒有躺著選！賴清德9月6日啟動首場「國家希望工程」
面對2024總統大選，民進黨步步為營，民進黨總統參選人賴清德9月將陸續端出「國家希望工程」政見。競選辦公室總幹事潘孟安今（31）日受訪時數度重申，賴清德沒有躺著選，並預告將在9月6日啟動首場「國家希望工程」國政記者會，公布國政藍圖。
記者陳佩君／台北報導
賴清德競選總部今召開各縣市競選總部三長授證會議，由賴清德親自授證給22縣市重要輔選幹部。潘孟安會前受訪時表示，在整個競選工作上，除了今天已經「啟動號角」盤整各縣市競總的工作分配，目前地點已經確定，將討論成立日期，並在未來強化分工。
潘孟安指出，競選總部照表操課，9月6日將啟動首場「國家希望工程」國政記者會，逐步公布所有的國政藍圖，基本上，各地方百工百業後援會也如火如荼地在進行，同步也在整合各縣市覓得的競總地點，趕快請人員進駐，「一切都是按表操課，沒有躺著選」。
民進黨發言人張志豪提到，9月6日將針對賴清德的總綱部分做具體公布，後續也會依序推出；在各地選務部分，後續也會安排各區立委參選人合體行程，包括陸戰、空戰都依序推出，希望用更多更好的政策，贏得人民的肯定和支持。
此外，賴清德在會前被媒體問到，是否擔心被說躺著選等問題，均未回應，隨即快速步入會場。