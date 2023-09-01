職場薪女力／「壽險男海」唯一女董座林文惠　克服弱點就會成功　

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全球人壽最早是荷商AEGON全球保險集團1994年在台設立，1998年至2001年還併購美國家庭人壽、全美人壽台灣分公司、安盛國衛在台所有保戶及相關業務。2008年爆發全球金融海嘯，外商保險公司紛紛撤離台灣，當時林文惠的公公、美孚建設董事長彭誠浩，與她的父親、也是現任台玻董事長及三三會理事長林伯豐，兩人合資成立「中瑋一公司」，在2009年以30億元買下全球人壽，更在2013年自安定基金手中承接下國華人壽。
近年來，全球人壽業務通路規模迅速成長，總員工人數近6000人，個人險保戶數281萬名，而截至2023年第1季，總資產更來到1兆3813億元。
在「中瑋一公司」拿下全球人壽後，由彭誠浩的兒子、也是林文惠的丈夫彭騰德出任副董事長，2015年進一步升任董事長，林文惠則擔任董事，負責形象再造等規劃，之後再轉任副董事長。今年6月21日彭騰德考量集團內職務分工，向董事會提出辭任書，轉任董事；6月29日全球人壽董事會通過人事案，讓林文惠從原本協助董事長的角色，直接站上經營第一線，更成為目前國內壽險公司唯一的女董事長。
對於接任全球人壽董事長，還是目前壽險公司唯一女董座，壓力大不大？林文惠說，「沒有太大差別，也跟性別沒有太大關係。」做壽險公司董事長壓力肯定都有，不管誰做都會有壓力，「這是任重道遠的事！」畢竟每張保單都代表公司對於保戶的承諾，也是對保戶的使命及責任，如何能夠長久穩健經營下去，這是壽險公司每天都在思考的問題。
不過，她坦言，現今社會對於女性仍有較多傳統期待，例如期望女性對家庭付出多一些，她有一位朋友出來工作，還感謝先生願意讓她出來。林文惠感嘆社會對男女之間的期望仍存在很大的不同，有些甚至是不自覺，她朋友對兒子就讀大學科系很有想法，覺得男生以後要養家活口，對女兒就覺得有興趣喜歡就好，這些都是無形中就帶入性別偏見，她期待社會對男女能公平對待。
身為家中長女，下面還有2個弟弟，林文惠透露，父親林伯豐對兒女教育態度沒有太大差異，反倒母親觀念較傳統，覺得女孩要學會做家事，煮飯時也會希望她在旁邊幫忙，家事多由她幫忙，弟弟們反而較少做這些。不過，父親的言教及身教對她影響深遠，小時侯林伯豐對她說過的話，現在遇到一些狀況時，腦中仍會浮現。
她回憶小時侯父親曾提到「面子、裡子常常無法兼顧，可是他覺得裡子比較重要。」當時林文惠還小無法理解，長大才後發現，人生確實常會面臨面子、裡子的問題，就看你怎麼選擇。林伯豐日前受訪時也曾談到女兒林文惠，覺得女兒從小就很像他，做事的決斷與用心，跟他年輕很像，並稱讚女兒很敬業，現在做得很好。
林文惠高中畢業後，就出國念大學，暑假也曾到軟體公司實習，學成歸國後，直接進到父親公司台玻工作，起薪只有2.2萬元，從業務銷售到採購，再到財務，她很感謝父親給她完整的歷練。後來，因為結婚生子，林文惠有10年時間成為全職家庭主婦，在家陪伴2個兒子成長，隨後她重返職場，跨業轉入金融業，她不諱言「從製造業轉到保險業是非常不一樣的領域」，製造業畢竟還是傳統產業，公司領導方式較偏傳統方式，比較容易有一個強勢領導，金融業因跨很多專業領域，沒有人可以在每一個領域都成為專家，需要不同領域專家共同合作，因此，她非常重視團隊合作。
雖然一直被認為是人生勝利組，但當被問到從小到大是否遭遇過挫折時，林文惠透露，她從小就很害怕一件事，就是對人群說話，「我站在一群人面前說話，這件事對我來說，一直是很大的挑戰。」她回憶進入全球人壽的第一場演講，她因此失眠好幾天，即使稿子念了無數次，一站上台腦袋就一片空白、身體僵硬，「我非常艱難的把每一個字念完，真的只是把每個字念出來，沒有任何的語調，什麼都顧不上了，可以把每個字通通念完，我都要給自己拍拍手。」
林文惠說，人生一定有很多挫折，就看你如何去克服，以這件事來說，她逃避了一輩子，一直到40多歲時，發現自己沒辦法逃避，既然很確定無法逃避，那就去面對。除了學習說話技巧外，林文惠有機會就上台，一開始從小型、人數較少的場合開始，如果害怕站著說，那就先選擇坐著講，只要每次講的比前一次好，就會給自己一點點鼓勵。
為學習上台說話這件事，林文惠發現蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）很有舞台魅力，還特別去網路搜尋賈伯斯的影片，發現早期賈伯斯上台演說也會緊張、一直捏著衣角，講話也不太順暢，這讓她增加信心，「他可以做到，沒道理我做不到」。因此，她不斷反覆學習與練習，現在不會害怕了，只是覺得還有進步空間。
除了克服人生最害怕的事，社會傳統印象就是「男生要剛強，女生是柔弱」，面對忙碌生活更要懂得紓壓放鬆，林文惠選擇運動紓壓，而且跟一般女生選擇的運動方式很不同，她喜歡拳擊、打泰拳，打拳可以訓練專注力，只要分神就會打亂呼吸及節奏，且打拳中不能一味出拳攻擊，要懂得保持適當距離，林文惠認為，這就如同在職場遇到難題時，當下可能很難做出決定，可是，只要稍微想一下、緩一下，往後退一步喘口氣，再回過頭看，有時答案就豁然而出。