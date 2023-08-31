應徵生技公司不對勁！男想離職慘遭爆打 警攻堅瓦解暴力犯罪集團
今年6月間，新北市一名21歲的莊姓男子，於網路上看到某生技公司正招募人事管理人員，因此投履歷應聘，但入職3天後察覺異常而打算離職，未料，卻被帶往新莊區某住商大樓內暴打。新莊分局獲報後，立即展開調查蒐證，並報請新北地檢署指揮偵辦，本月29日，檢警持搜索票及拘票，兵分多路、將該暴力集團馬姓主嫌等8人查緝到案，現場並查扣模擬槍1把、點鈔機1台、不法所得9萬6000元、幫派匾額1幅、武士刀1把及球棒3把等證物，訊後依涉嫌組織犯罪條例、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，莊男原本應聘某生技公司人事部門，負責幫公司招募新進人員及派發工作，但莊男察覺招募人員時都在超商面試，情況十分異常，因此提出離職，沒想到卻被帶往新莊某住商大樓，慘遭毆打虐待，更被迫簽下3張30萬元本票。新莊警分局獲報，立即成立專案小組，經過一個多月的蒐證，本月29日，由霹靂小組進行攻堅搜索，其中一名犯嫌甚至嚇到躲在浴室內不敢出來，而警方也隨即逮捕馬姓犯嫌等8人。
警方表示，該暴力犯罪集團偽裝成生技公司，其實係集團的聚集地點，此次出動警力攻堅，一舉徹底瓦解幫派囂張氣焰，並剷除幫派聚集點。警方也強調，面對不法之徒，絕對強悍執法，全面捍衛治安平穩。
※【NOWnews 今日新聞
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