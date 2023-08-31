習近平第三任期　國防部報告示警：推動解決台灣問題進程

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針對中共各軍種戰略，報告指出，中共陸軍部隊依「機動作戰、立體攻防」戰略要求，全面提升全域作戰能力，完善「合成旅」部隊編制，建構全域機動型部隊，提高一體化聯合作戰能力。
中共海軍部隊依「近海防禦、遠海防衛」戰略要求，持續提升戰略威懾與反擊、遠海機動與兩棲突擊、綜合防禦作戰與保障能力，確保在2035年前，於第一島鏈至第二島鏈之間海域，建立戰略防禦縱深與抗擊強敵戰力。中共第三艘航艦「福建號」尚在裝備整合測試，以及艦載殲35、殲15T、空警600等型機研製，未來列裝後，將協同遼寧號、山東號航艦組成遠洋作戰能力。
報告也表示，中共空軍部隊依「空天一體、攻防兼備」戰略要求，確保2035年建成具攻防兼備能力戰略空軍，且同時擁有對第二島鏈作戰，所需空中機動、補給及戰略縱深打擊能力。報告指出，空軍列裝殲16、殲20等新型戰機，強化制空作戰能量，積極發展無偵7、吳偵8等多款無人機，強化多機種高空遠距、晝夜偵察等能力。
《112年中共軍力報告書》最後報告指出，國軍在兩岸國防預算、軍力不對稱條件下，持續整合有限資源，投資建軍備戰優先項目，強化關鍵防衛戰力，組建機動性高、量少、質精、高效能及高精準打擊戰力，統合全民總力運用，支援軍事作戰效能，以發揮全民總體戰力，俾使我軍立於防衛作戰「勝兵先勝」優勢，迫使中共放棄武力犯台企圖。