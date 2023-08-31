上半年虧損逾2千億台幣！碧桂園坦言壓力超乎預期　恐有違約風險

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自2021年底以來，中國的房地產市場就陸續暴雷，多家公司違約、爛尾樓頻傳，許多不堪被租金、房貸雙重追殺的買家都被迫「斷供」，或是搬進沒水沒電的毛胚房勉強居住。
碧桂園上半年鉅額虧損的消息傳出之際，正值中國當局出台措施挽救房地產市場，面對這塊約佔了經濟1/4產值的大餅，房地產困境引發了人們的擔憂，擔心可能會對已經因失業率上升、需求下降而疲軟的經濟，產生更多不穩定影響。
碧桂園也於週三的聲明中，坦承已2次未能支付美元債券票息，並尋求延長境內私人債券的償還期限，從而加深了危機蔓延的擔憂。
碧桂園同時坦言，如果集團的財政繼續惡化，無法履行借款的財務契約，將可能導致違約甚至是交叉違約，打算採取債務管理措施，以因應明年6月底將到期的其餘海外債務，並針對延期現有貸款進行談判。
對於營運危機，碧桂園致歉稱，儘管公司對本輪調整週期已有預期，但市場下行的深度和持續度超乎預期，導致未能做出更即時、更有力度的應對措施，加上對多重潛在風險的認識不夠深刻，都讓公司面臨自成立以來的最大困難。
另有報導提到，碧桂園也正與境內債權人談判，希望延長將於數天後到期的39億元人民幣私人債券期限，若獲准，預計將在2026年9月前，分7期償還境內私人債券。債權人將就此事進行投票，也被視為碧桂園能否在不斷升溫的危機中，避免違約的關鍵障礙。