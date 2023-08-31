敏感時機回國！泰國前總理塔克辛欲向王室請求赦免 律師準備文件
流亡海外多年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），於22日返回泰國，被泰國最高法院宣判3項貪污罪名成立，如今他的律師透露他在準備向王室申請赦免。塔克辛在泰國新任總理出爐之際回國，可說時機點十分敏感，他在入獄第一天的幾個小時後，就被從監獄轉移到曼谷警察醫院，塔克辛稱自己有胸痛和高血壓等健康問題。
國際中心賴正琳／綜合報導
在塔克辛抵達的數個小時後，塔克辛領導的西那瓦(Shinawatra)家族所支持的為泰黨(Pheu Thai party)總理候選人賽塔(Srettha Thavisin)，在國會投票中順利當選總理。塔克辛現年74歲，泰國法務部指出塔克辛有許多健康問題，包括急性冠狀動脈綜合症、椎間盤突出、高血壓與身體姿勢異常。
根據《路透社》，泰國前總理塔克辛的律師30日表示，戴克辛正在準備一份請求王室赦免的文件，但是什麼時候提交由他自已決定，目前尚未提出申請，但已開始起草文件。依目前局勢看來，塔克辛一旦向泰王遞交請願書，可能面對的三種結果包括居家配戴電子腳鐐、在特殊牢房內服刑或直接獲得泰王下令赦免。
雖然塔克辛離國15年，他仍在泰國政壇擁有極大的影響力。過去他以廉價醫療計畫和發放現金等民粹主義政策，受到泰國人民歡迎。直到2023年，忠於他的政黨在過去20年間贏得每次選舉，雖然其他新興黨派如前進黨（Move Forward Party）在2023年選舉拿下最多票數，但受到保守派勢力反對，最終仍是由為泰黨的總理候選人賽塔在國會闖關成功，順利成為新任總理。