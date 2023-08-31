《好聲音》李玟遭霸凌！楊冪被導演扇耳光　趙麗穎親密戲不給清場

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趙麗穎19歲就出社會，她參加「雅虎搜星」比賽成功踏入演藝圈，她曾在節目上透露當新人時期，明明認真表現、十分聽話，但導演嫌她太木訥，當著眾人面訓斥她：「你那個嘴為什麼噘著呢？像豬嘴一樣！」此外，拍攝《宮鎖沉香》時，她和男主角第一次見面就是拍親密戲分，通常這種情況都會清場，可是趙麗穎卻在眾人的圍觀下完成裸露鏡頭，後來有人問過導演為什麼沒清場？導演淡然表示：「忘了。」這些趙麗穎都忍了下來，憑藉實力一步步成為當家女一。
綜藝節目《綜藝大熱門》去年在節目上出題玩遊戲，其中一題「請依棒次寫出誰才是小A辣」，由於詩亞常被說兩人長很像，因此她的頭像也出現在節目中，她怒斥《綜藝大熱門》在未經同意情況下使用她的肖像出題目，「利用媒體平台卻做著跟酸民一樣讓人不舒服的事情。開玩笑要有限度、讓人不舒服甚至沒有詢問過或告知，不曉得台灣的節目怎麼了。」詩亞認為常被網友譏諷跟小A辣長很像，是種霸凌行為，沒想到節目還用這種方式出題，讓她感到不滿。
藝人錦雯不但出過唱片，還跨足演戲，她曾提到從歌手轉演員時，遭受過工作人員霸凌，透露當時因剛轉型為演員，常常會NG耽誤到大家的時間，化妝師在幫她梳化時，就時常拿黑色髮夾戳她的頭皮，梳頭時也常被拉頭髮，因此錦雯心中對拍戲產生陰影，甚至一度不敢再接戲，是經紀人在旁不斷鼓勵她，她才勇敢調適心態，帶來更多好作品。