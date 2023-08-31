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《好聲音》李玟遭霸凌！楊冪被導演扇耳光　趙麗穎親密戲不給清場

▲李玟曾遭《中國好聲音》導演霸凌，連楊冪當新人時，也被導演直扇耳光；趙麗穎拍親密戲，導演不清場，讓眾人看光光。（圖 / 楊冪工作室微博）
▲李玟曾遭《中國好聲音》導演霸凌，連楊冪當新人時，也被導演直扇耳光；趙麗穎拍親密戲，導演不清場，讓眾人看光光。（圖 / 楊冪工作室微博）

記者薛羽彤/綜合報導

大陸孫菲菲昨（30）日發文透露，因受到李玟遭《中國好聲音》導演欺辱影響，讓她憶起13年前自己遭劇組霸凌，最後報警無果。事實上，藝人遭受到不公平、霸凌對待實在不少，連楊冪、趙麗穎現今戲劇一姊等級的藝人，剛出道當新人時，也曾難逃被欺負。

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楊冪從童星出身，4歲就拍過《武狀元蘇乞兒》， 2003年正式出道，2005年在《神鵰俠侶》中嶄露頭角。她曾在節目上透露，15歲時第一次拍攝哭戲，還無法抓到技巧，不斷NG，導演為了快速達到情緒，直接扇了她一耳光，接著還打了她身上。這個方法讓楊冪哭了，不過是委屈地哭，她心裡非常委屈自問：「為什麼要打我」，但卻沒有說出口。

▲168公分的楊冪，體重僅45公分，鉛筆腿相當纖細。（圖／翻攝自搜楊冪微博）
▲楊冪剛出道時，曾被導演扇耳光以此達到哭戲要求。（圖／翻攝自楊冪微博）
趙麗穎19歲就出社會，她參加「雅虎搜星」比賽成功踏入演藝圈，她曾在節目上透露當新人時期，明明認真表現、十分聽話，但導演嫌她太木訥，當著眾人面訓斥她：「你那個嘴為什麼噘著呢？像豬嘴一樣！」此外，拍攝《宮鎖沉香》時，她和男主角第一次見面就是拍親密戲分，通常這種情況都會清場，可是趙麗穎卻在眾人的圍觀下完成裸露鏡頭，後來有人問過導演為什麼沒清場？導演淡然表示：「忘了。」這些趙麗穎都忍了下來，憑藉實力一步步成為當家女一。

▲趙麗穎是大陸一線女演員。（圖／翻攝自趙麗穎微博）
▲趙麗穎現在是大陸一線女演員。（圖／翻攝自趙麗穎微博）
綜藝節目《綜藝大熱門》去年在節目上出題玩遊戲，其中一題「請依棒次寫出誰才是小A辣」，由於詩亞常被說兩人長很像，因此她的頭像也出現在節目中，她怒斥《綜藝大熱門》在未經同意情況下使用她的肖像出題目，「利用媒體平台卻做著跟酸民一樣讓人不舒服的事情。開玩笑要有限度、讓人不舒服甚至沒有詢問過或告知，不曉得台灣的節目怎麼了。」詩亞認為常被網友譏諷跟小A辣長很像，是種霸凌行為，沒想到節目還用這種方式出題，讓她感到不滿。

▲詩亞（斯亞）決定提告《小姐不熙娣》節目班底Pag，稍早也曬出對方想要打電話的照片，「別想私下解決！」（圖／詩亞IG）
▲詩亞（斯亞）認為《綜藝大熱門》出題把她照片與小A辣擺一起，讓她感到不舒服。（圖／詩亞IG）
藝人錦雯不但出過唱片，還跨足演戲，她曾提到從歌手轉演員時，遭受過工作人員霸凌，透露當時因剛轉型為演員，常常會NG耽誤到大家的時間，化妝師在幫她梳化時，就時常拿黑色髮夾戳她的頭皮，梳頭時也常被拉頭髮，因此錦雯心中對拍戲產生陰影，甚至一度不敢再接戲，是經紀人在旁不斷鼓勵她，她才勇敢調適心態，帶來更多好作品。

▲錦雯是劉真的高中同學。（圖／翻攝錦雯臉書）
▲錦雯剛當演員時也受到工作人員霸凌。（圖／翻攝錦雯臉書）

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