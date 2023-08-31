蘇拉颱風海警將解除！海葵接棒逼近台灣 不排除發布陸上警報
蘇拉颱風（Saola，越南提供，原意為動物名）路徑持續朝西，在昨（30）日深夜解除陸上警報後，中央氣象局也表示，若路徑無明顯變化，今（31）日下午2時30分將解除海上警報，氣象局簡任技正伍婉華表示，後續要特別觀察「海葵颱風」（Haikui）的動向，氣象局預計在明（1）日上半天發布新的海上警報，週末北台灣民眾若有安排行程，務必留意天候狀況。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華說明，蘇拉颱風目前雖然持續維持強颱等級，暴風圈也持續影響台灣西南方近海，對台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面構成威脅，台灣海峽的海溫、環境不適合颱風發展，預計蘇拉颱風強度未來會有稍減弱且暴風圈縮小的趨勢。
雖然蘇拉颱風漸漸遠離，但其外圍環流仍持續影響東半部和南部地區，氣象局也有發布「大豪雨特報」示警；未來海葵颱風路徑仍有些變數，若偏南修正，對台灣天氣的影響將會擴大，預計週末最靠近台灣時，新竹以北將會有較明顯雨勢，氣象局將持續關注颱風動態。
據氣象局最新觀測資料，蘇拉颱風目前位於鵝鑾鼻西南西方約330公里的海面上，以每小時11公里速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒53 公尺（約每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑200公里。