拋「非綠先聯盟再初選」　邱毅獻策：還要請回韓國瑜做桶箍

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邱毅也說，除了「和平與戰爭的抉擇」外，經濟發展是台灣的信心來源，然而台灣經濟正面臨轉型的關鍵時刻，但執政的民進黨貪污腐敗，把經濟轉型搞成貪污歛財的工具。
邱毅再指，前總統陳水扁借金融改革來收賄，這就是有名的「二次金改案」，總統蔡英文邯鄲學步，曾想用發展生技產業來做牟利工具，結果因「宇昌案」東窗事發而失敗，現在又以非核家園、發展綠電為名，如惡狼般搶食光電大餅，使「光電弊案」氾濫成災。
綜合以上，邱毅認為，今年大選的三大主軸已經出現，即台海和平、經濟繁榮，打擊貪腐，這應該也是下架民進黨的三大理由，更是主流民意的核心所繫，人民對在野三人判斷其優劣取捨的依據。
邱毅表示，自己當初提出非綠聯盟，再初選的想法，便是希望在野三人放棄自相攻擊，相互嘶咬，在三大主軸上有突出積極的表現，這才是「三隻小豬團結在一起，打敗大惡狼」的真正意義所在，不過，在野三人在整合前，都想做老大，都想自己為正，別人甘心做副，這是再正常不過的表現，否則就不需要整合了。
「若非綠聯盟開始運作，必須請回韓國瑜做為仲裁者、召集人，俗稱桶箍」，邱毅建議，應該給出兩個月時間，兄弟登山各自努力，對三大目標（台海和平、經濟繁榮，打擊貪腐）拿出具體表現，既有興利的策略計劃，又有痛打民進黨弊案的成績展現，「待10月初再以民調決定，誰為正，誰為副，誰輔選，這才是下架民進黨的正辦」。
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