超商發錢啦！7-11、全家「取包裹優惠」登場 9元爽吃全家霜淇淋
超商取件優惠又來了！7-11自9月7日到11日，門市取貨每件送7元購物金，共150萬組限定，一定要記得領取小白單或刷會員條碼，否則購物金並不會自動歸戶；至於全家則是9月9日至15日，門市取包裹送9元霜淇淋優惠券，優惠必須出示小白單條碼，若遺失、毀損無法補發或使用，剛好可搭9月開賣的古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，現在下訂包裹，正好搶先用9元品嚐新口味。
記者鍾怡婷/綜合報導
網購族注意了，7-11門市取件優惠登場，自9月7日到11日，門市取貨每件送7元購物金，每筆上限5組序號，共150萬組，購物金期限至9月24日截止。
不過網友表示，常遇到不清楚活動內容的店員表示「你要收據嗎？」、「取貨不用集會員/沒有會員點數」、「（你沒給電話或掃條碼但他們說）已存會員囉～」。特別提醒消費者，一定要記得報電話或給會員條碼，或是確認有拿到購物金QR碼的小白單後再離開。
全家則是自9月9月至15日，以及9月18日至22日限定，取貨送9元霜淇淋優惠券，1件包裹可領1張，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹。
第一波8月15日前取的小白單可兌換至9月22日，活動7天限量280元萬組；22日前領取的小白單，可兌換至9月23日，活動共5天，限量200萬組，一共480萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發。剛好可搭9月開賣的古娃娃聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，9元品嚐霜淇淋新口味。