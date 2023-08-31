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王鴻薇再揭屏東前瞻停車場沒人停　屏縣府：又要回應她、深感無奈

▲屏東縣政府提供停車場使用率高的照片，要立委王鴻薇的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事，圖為仁愛路停車場。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣政府提供停車場使用率高的照片，要立委王鴻薇的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事，圖為仁愛路停車場。（圖／屏東縣政府提供）

記者鄭婷襄／屏東報導

立委王鴻薇又將目光對準屏東，今（31）日召開「現場直擊屏東前瞻建設停車場空曠實錄！王鴻薇揭穿周春米謊言」記者會，再指屏東前瞻預算21億元6個停車場使用率不彰，停車場不分平、假日都一片空蕩蕩，廁所不給用，停車顯示器無法啟用，縣長周春米根本騙很大，對此屏縣府回應「請王委員尊重屏東」，對於又要回應來自台北市選區的立法委員王鴻薇，表示「深感無奈」，請外來者不要用二天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要。

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立委王鴻薇派助理在8月20、到21日到屏東六座前瞻設停車場，了解使用現狀，卻發現這些停車場平日使用率幾乎只有兩成多，假日約三成，最多的僅到四成，這不是蚊子館什麼才是？且屏菸停車場外的停車顯示板竟然還因為廠商沒給錢，壞掉不修也不能用，附近民眾對停車場有諸多微詞，立委監督天經地義，中央政府除了給錢，也應該重新檢討預算分配，否則只是浪費納稅人的錢。

屏縣府指出，屏東縣這幾年的具體改變與進步，被各界肯定，其中屏東市區因為有勝利星村、屏菸1936基地、森林圖書館、屏東觀光夜市…等，再加上市區重大活動的舉辦，除本地人的移動外，也出現愈來愈多的外地人潮；再加上現代城市的發展，興建立體停車場都是趨勢，這是避免市區充斥違停，影響市容的必要解決方式，屏東如此，其他縣市也是如此。

縣府說，就像都市計劃必須為城市未來發展預做規劃準備一樣，公共設施的建設如果跟不上發展腳步，勢必讓城市發展陷入雜亂，其中，停車空間的準備是其中之一，因為停車方便是吸引客源的重要條件，縣府從2019年開始規劃停車場，並在2022年疫情期間陸續啟用，從一開始疫情影響，到縣府逐步培養民眾停放習慣後，從停車場的整體數據可以看出，各停車場只要在假日或重大活動期間，都會出現滿位的狀況。

▲屏東縣政府提供停車場使用率高的照片，要立委王鴻薇的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事，圖為民生立體停車場。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣政府提供停車場使用率高的照片，要立委王鴻薇的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事，圖為民生立體停車場。（圖／屏東縣政府提供）
例如，屏菸1936立體停車場，去年疫情期間1到9月平均停車率是20%，到了去年12月到今年7月的平日尖峰停放率即達49%，假日尖峰是78%，今年舉辦各類活動期間是高達74%~100%。其他停車場的停放率成長曲線也大致如此，以仁愛路停車場、幸福公園停車場來說，只要辦理體育賽事、音樂活動、聖誕季活動期間就是一位難求；因此，請外來者不要用二天時間搜集的數字就企圖來黑掉應有的事實，否決屏東的需要。

至於王委員提到停車位顯示器用帆布蓋住是因為沒有付錢一事，屏縣府解釋，其實是因為該顯示器因天雨進水受損，目前尚未修復完成驗收，無法啟用；另外，仁愛路停車場只有一間哺乳室的水龍頭損壞，廁所根本沒有封閉；而民生停車場只有8月20、21日都是沒問題的，只有8月22當天因雨太大面板受潮故障，很快就修復了，因此，請王委員的助理團隊不要因為不了解，隨便問就隨便編故事。

屏縣府強調，屏東過去缺乏重大建設，因為重北輕南是當年國民黨政權的執政取向，現在屏東正在努力向前、疾起直追，結果，當年政策導致建設失衡，人口流失的果，如今卻被引用為因，說三道四，這種傲慢的邏輯思維，令人遺憾。

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