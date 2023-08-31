侯友宜要放寬巴氏量表 行政院也研議放寬家庭看護移工、簡化程序
國民黨總統參選人侯友宜拋出「80歲以上就廢除巴氏量表」的四大主張，還加碼「「70至79歲患有癌症二期以上長者，也可取消巴氏量表」，希望能減輕家屬負擔，並解決家庭照顧者的壓力與負擔。行政院今（31）日舉行院會，會中院長陳建仁說明放寬家庭看護移工一事，為減輕家庭照顧負擔，政府實際上已實施長照2.0計畫，進行社區與住宿型長照，但仍有家庭需要看護移工的幫忙，政府會秉持簡政便民、擴大照顧的原則，將放寬家庭看護移工的申請門檻並做好溝通。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁今日於行政院會表示，關於放寬家庭看護移工申請一事，為協助失能者的照顧需求，並減輕家庭的照顧負擔，政府實際上已經實施長照2.0計畫，進行社區與住宿型長照，但還是有些家庭需要家庭看護移工幫忙，政府會秉持簡政便民與擴大照顧的原則進行。
陳建仁也提醒，放寬家庭看護移工的申請門檻，要做好社會溝通，並請請勞動部及衛福部儘速檢討現行家庭看護移工的申請資格及程序，除了巴氏量表外，還要研議是否符合照顧事實，可能簡政便民的多元認定方式，不分年齡、不分疾病型態或經濟能力。
陳建仁說，放寬家庭看護移工門檻，希望能夠讓需要的民眾，都能夠申請到家庭看護移工來幫忙，也請勞動部及衛福部邀請包括身障團體、罕病團體以及醫療專業的團體共同討論，盡快確認後加速來推動。