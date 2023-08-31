高嘉瑜選情陷入危機　陳時中會幫忙、潘孟安這樣看！

台北市第四選區（內湖南港）區域立委，民進黨現任立委高嘉瑜拚連任，卻因台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱堅持選到底，恐陷分票危機。對此，競選辦公室總幹事潘孟安今（31）日受訪時強調，「每個選區都有它不同的狀況」；衛福部前部長陳時中則說，會持續幫她加油。
記者陳佩君／台北報導
「館長」陳之漢昨在直播表示，高嘉瑜在政論節目上，替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望；高嘉瑜上午回應，館長一向對她非常溫柔，館長近來對民進黨有很多批評與監督，而每個人對事情都有不同看法跟態度，自己該堅持、該發聲的還是會繼續講，「館長對我的溫暖跟照顧，還是點滴在心裡」。
賴清德競選總部今召開各縣市競選總部三長授證會議，由賴清德親自授證給22縣市重要輔選幹部。外界關切港湖選情，潘孟安會前受訪時表示，每個選區都有它不同的狀況。
民進黨發言人張志豪則說，對於各個黨提名的候選人，中央黨部都從黨的角度加以協助，至於其他有關選務方面，「我想我們尊重各選區的候選人」。
此外，出席的衛福部前部長陳時中也被媒體問到，高嘉瑜選情似乎有點緊張？陳回應，選舉才開始、要持續努力，會幫她加油；至於台北市選舉目標，陳時中表示，台北市當然希望8席全上，全體要大團結，總統也要勝選。