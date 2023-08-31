申請地籍謄本也能無人自助式 新北推自動櫃員機還有好禮相送
為因應無人化服務發展趨勢，新北市政府地政局今（31）日宣布將從明(1)日起到11月30日，於新北市政府一樓聯合服務中心、板橋地政事務所、新莊地政事務所、三重地政事務所以及中和地政事務所等5處，推出「體驗地籍謄本櫃員機、溫馨好禮送給你」活動，有需要申請謄本的民眾，只要直接操作機台，身分驗證、資料產製以及繳費過程約花費5分鐘即可拿到，還能憑收據獲得造型可愛的生活小物，還有機會拿到加碼贈禮，歡迎大家踴躍參加。
記者吳嘉億／新北報導
新北市地政局地政資料科長林妙憶表示，因應無人化服務發展趨勢，推出地籍謄本櫃員機，讓需要申請謄本的民眾，只要直接操作機台；首先於板橋及新莊地政事務所試辦，因其操作便捷、節省許多時間，推行以來體驗者有口皆碑，所以今年再擴增三個服務據點，分別在新北市政府一樓聯合服務中心、三重以及中和地政事務所，讓更多市民朋友享受到櫃員機的便利服務。
林妙憶說明，為持續增進櫃員機的服務品質，推辦至今持續升級許多功能，目前提供新北市土地建物第一、二類登記謄本、地籍圖、以及建物測量成果圖的申請，同時結合多元身分驗證機制，包括自然人憑證和健保卡的插卡驗證，以及行動自然人憑證的免插卡服務，繳費部分則採用悠遊卡/信用卡，還可以依需求自行登打繳款人資料，歡迎民眾多加利用。