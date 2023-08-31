王傑「遭下毒毀嗓音」頭髮掉光！爆謝霆鋒就是凶手 知情者揭內幕
80、90年代與齊秦、童安格、周華健並列「台灣4大天王」的歌手王傑，因演唱歌曲〈一場遊戲一場夢〉紅透半邊天，成為華語樂壇代表人物之一，後於2017年宣告引退。王傑曾在節目上自爆，遭人下藥導致嗓子被破壞失聲，還因此落髮到剩下20％；當時所有人都將矛頭指向同門師弟謝霆鋒，認為下藥者就是他！不過香港資深娛樂記者朱叔則說，是王傑喝酒、抽菸弄壞嗓子，「下藥」只是給自己台階下的說法。
記者黃雅琪／綜合報導
王傑曾上四川衛視的節目《圍爐音樂會》爆料，早年在一次演唱活動結束後，「一名年輕人」在他的紙杯裡面下藥，他喝下後緊急送醫治療，卻仍救不回原本的高亢嗓音，多年來求助於中西醫治療，最後回台灣接受中醫慢慢治癒；王傑直呼：「中了毒之後不到3個月，我的頭髮已經掉到只剩下20％，我人生最自豪的就是我的頭髮，剛從加拿大回來時，我頭髮很長、很漂亮。」
王傑當年是英皇唱片公司的「金雞母」，「下藥」事件曝光後，同門師弟謝霆鋒遭外界質疑，被師兄長期壓制心有不滿是主謀。不過，香港資深娛樂記者朱叔出面打臉這項指控，他表示王傑是英皇唱片重點保護人物，謝霆鋒不可能有那麼大膽子、也承擔不起責任。
朱叔點出王傑嗓子壞掉3關鍵，包含他因不滿公司干涉音樂創作、炒作新聞，雙方關係日漸惡化，後被英皇長期冷凍；王傑曾自暴自棄喝酒、抽菸，對嗓子造成極大傷害；後期他長期不登台也不訓練，嗓子早已呈現半廢狀態。朱叔直指，「下藥」說法只是王傑為自己找台階下。