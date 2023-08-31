來拍美照！台南將軍網美景點「生命之樹」即日起開放

台南將軍青鯤鯓網美景點「生命之樹」因修復中軸步道關閉，讓許多想拍美照的民眾向隅，台南市長黃偉哲表示，市民朋友及網友們想要走訪體驗絕美景致拍美照的心聲市府都有聽到，之前為了讓民眾能安全的、近距離的拍攝親近濕地生態，所以歷經半年時間著手修復中軸步道，也順利通過這次颱風的考驗。
記者鄭婷襄／台南報導
將軍青鯤鯓扇形鹽田蘊含台灣鹽業歷史記憶，是全台唯一特殊的扇形骨幹輪廓自然地景，成為許多民眾、遊客、生態攝影愛好者喜歡到訪的地點，在昨（31）日台南市黃偉哲市長特別前往視察後，宣布即日起開放生命之樹與通往生命之樹的中軸線步道部分，讓民眾得以親近扇鹽生命之樹，體會臺灣唯一自然地景環境之美。
但鑒於扇形鹽田是臺灣重要國家級濕地，南市府呼籲民眾一起維護濕地環境，開車的朋友們可以將愛車停放於南25市道路側停車空間，再由3條鹽田支線骨幹道路步行進入，不要開車騎車進入，不要任意丟棄垃圾，注意周邊水域自身安全。
創作者楊士毅說，扇形鹽田的地景美感，是一直存在於土地上，但人們卻不一定意識得到。因此以親水平台為基礎，並以扇形鹽田的扇形紋理、翱翔的水鳥及象徵生命力的大樹矗立於鹽田之中，創作出一個呈現扇鹽之美及鹽地精神的作品結合而成的生態教育親水平台，代表著從過去的鹽田，變成現在的濕地，迎向未來更美好的生態環境，也希望大家在欣賞拍照的同時，也要愛護濕地環境，珍惜曾經孕育出民生生活必需品「鹽」的這塊鹽灘地
南市府觀光旅遊局也提到，遊賞完扇形鹽田特有地景風光後，還可順路至周邊美食小店飽餐一頓，馬沙溝3D彩繪村附近的「萬味珍海產店」，主打螃蟹粥、烏魚子炒飯及麻油松阪豬，當日漁獲料理就以冰箱或水族箱中的新鮮食材為主，可依照自己喜愛的料理跟店家討論餐點，吃到尚青海鮮。
還有青鯤鯓聚落內銅板價的平價美食的「秀里蚵嗲」，必點金黃蚵嗲及招牌綜合湯，金黃蚵嗲外皮炸得金黃酥脆，外層麵糊是黃豆粉加上麵粉調成，需要手工一顆顆完成，而招牌綜合湯有蚵仔、蛤蠣、小卷和虱目魚肉，只使用薑絲去腥，呈現海鮮自然的鮮甜味；還有觀光客常聞香而來的「阿娥虱目魚粥」、保留古早風味的「雪利冰店」、跳脫一般傳統海產店的格局與菜色的「豐的海鮮漁府」，絕對讓你不虛此行。