富邦人壽奪第10屆保險卓越獎4獎殊榮　創新商品打造保險新價值

富邦人壽總經理陳世岳表示，能獲得諸多獎項，是對所有同仁追求卓越的肯定與激勵，也充分展現出富邦人壽的品牌價值。這些榮耀是成功道路上的重要里程碑，未來也將秉持「正向力量 豐富人生」的企業精神，致力於金融普惠，關懷人與環境，推出創新全面的金融商品及服務，持續精進風險控管機制，堅實資安防護，提供民眾最安全可靠的保險保障，實踐企業永續的經營承諾。
富邦人壽已12度獲得《世界金融雜誌》評比為「台灣最佳保險公司」，主辦單位表示，富邦人壽透過創新的商品開發能力以及多元的通路策略，在市場上穩居領先地位，以專業表現積極傾聽客戶、滿足需求，並且長期深根在地，關懷社區，積極發揮社會影響力，堪稱保險業界之標竿典範。
號召全民共同保育河川 將永續意識化為實際作為
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精準治療結合外溢機制 創新商品迎戰癌症海嘯
富邦人壽秉持企業社會責任精神，關注於國人健康促進及保障課題，洞察到台灣癌症發生率逐年上升，且死亡率較鄰近日本、韓國高出三成。早期發現、早期治療是提高癌症存活率的重要關鍵，為提供民眾更完整的癌症保障，富邦人壽率先推出結合高端癌篩檢側外溢機制的精準治療癌症保險，是國內首張全方位提供質子治療、基因檢測、標靶治療、免疫細胞療法之癌症精準治療專屬保險商品，亦是唯一納入癌症質子治療為給付項目之保單，協助民眾即早發現、即早治療，減輕罹癌時精準治療的高額費用負擔，獲得「商品創新專案企畫卓越獎」銀質獎肯定。
拉高資安層級精準量化風控 穩健落實永續金融方針
面對大環境的新挑戰，富邦人壽在穩健經營的同時亦不受限於既有框架，不斷與時俱進，針對市場、信用及氣候等三大主軸，藉由專精的風險量化技術以及內部模型的創新應用，精準捕捉風險輪廓，包括為接軌IFRS17及ICS進行模型升級、強化流動性風險管理，以及評估氣候轉型風險的衝擊影響等，以更全面的分析因應公司投資、經營及監理的各項需求，榮穫「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎殊榮。
在不斷推出創新的金融產品及優質服務之餘，富邦人壽也致力於精進資訊安全治理與防護能力，不僅於2019年便首創保險業界之「資安促進主管制度(USO)」，亦率先同業於2021年聘請資安專家擔任董事會顧問，提供董事及高階主管資安教育訓練，拉高資安重視層級。同時與資安鑑識實驗室合作，於事故發生可立即進駐進行證據保全與調查，推動ISO27001資訊安全管理制度、BS10012個人資料管理制度、及ISO22301營運持續管理制度並持續更新獲得認證，建立資安風險防範機制，相關作為得到「資訊安全推展卓越獎」銀質獎肯定。
富邦人壽持續以公平待客推動永續、保險普惠深耕年輕關懷高齡、公司經營穩健獲利等三大方針回應社會大眾需要與期待，掌握市場趨勢維持穩定成長，不斷提供暖心且高效率的客戶服務，實現國民品牌對台灣土地與民眾的承諾。