2023《台灣米其林指南》態芮摘三星　何順凱謝黑粉：希望明天休息

我是廣告 請繼續往下閱讀
態芮 TaÏrroir 主廚何順凱上台領獎時透露，「謝謝無論黑粉或白粉，當我收到信的那一天已經哭完了」，笑說現在不會哭，但等一下不知道。他謝謝團隊的大家「願意聽我的、讓我鞭策，一起走到這裡」，直說「跟我工作很辛苦，特別感謝我的團隊」，坦率承認「我是很Picky的人」；還不小心說出真心話「好希望明天可以休息」。
何順凱會後受訪又說，自己早上就哭過了，「就是一種感動吧，一路以來、很努力、每一天，所有的團隊努力至今」。他開玩笑稱，摸著良心說，從小學時候從來沒想過可以拿米其林。
自承從2019年開始，米其林三星就不是我的志向、或人生高峰，強調不是我追求的目標，透露拿到二星時，「有感覺到，自己的實力應該可以拿到三星吧」。
16歲入行、今年38歲的何順凱，鼓勵「大家不要急」！坦言自己也是做了22年，才有小小的里程碑，然而「每一天就是不斷地重複」。透露自己做泰拳訓練也有3年，笑說「功夫嘛，就是要花時間把它做出來，不可能是你看Youtube就可以達到」，直言做菜要看有沒有靈魂。
見到同樣新晉三星的台中「JL Studio」主廚Jimmy，才剛平復完心情、坐上受訪位子，何順凱旋即開玩笑說，像是炒粿條，我和Jimmy都會炒粿條，「但我炒得比較好吃，是因為我有人情味」。
「人從不會在浪頭上，我一直都覺得我在浪裡面」，何順凱說，直到現在還是覺得，「我很幸福和幸運，沒有現實的因素導致我無法做這個工作」。也透露剛入行要學法國菜很辛苦，網路不發達、環境不夠直接；何順凱點名葉怡蘭、謝忠道、盧怡安三位老師，助他打開對台灣以外的世界料理有很多認知。喊話年輕人，「學歷不用高、有時間多看看書」。
⭐⭐⭐2023米其林指南：三星餐廳（3家、2家新進）
▪頤宮（台北）蟬聯六連霸
▪JL Studio（台中）新進餐廳，原二星晉升
▪態芮TaÏrroir（台北）新進餐廳，原二星晉升
⭐⭐2023米其林指南：二星餐廳（6家、3家新進）
▪侯布雄（台北）
▪logy（台北）
▪RAW（台北）
▪Liberte（高雄）新進餐廳，原一星晉升
▪渥達尼斯磨坊（台北）新進餐廳，原一星晉升
▪牡丹（台北）新進餐廳，原一星晉升
⭐2023米其林指南：一星餐廳（35家、7家新進）
▪教父牛排（台北）
▪de nuit（台北）
▪鹽之華（台中）
▪forchetta（台中）
▪富錦樹臺菜香檳 松山（台北）
▪Holt（台北）
▪Impromptu by Paul Lee（台北）
▪謙安和（台北）
▪吉兆割烹壽司（台北）
▪Longtail（台北）
▪明福台菜海產（台北）
▪米香 （台北）
▪山海樓（台北）
▪俺達の肉屋（台中）
▪巴黎廳1930x高山英紀（台北）
▪欣葉 鐘菜（台北)
▪承（高雄）
▪澀Sur（台中）
▪明壽司（台北）
▪鮨野村（台北）
▪鮨隆（台北）
▪壽司芳（台北）
▪T+T（台北）
▪請客樓（台北）
▪天香樓（台北）
▪雅閣（台北）
▪彧割烹（台北）
▪金蓬萊遵古台菜（台北）
▪A CUT（台北）新進餐廳
▪AD ASTRA（台北）新進餐廳
▪斑泊（台北）新進餐廳
▪Haili（高雄）新進餐廳
▪INITA（台北）新進餐廳
▪文公館（台中）新進餐廳
▪ZEA（台北）新進餐廳
🟡米其林綠星：
▪EMBERS（台北）
▪小小樹食 大安路（台北）
▪山海樓（台北）
▪陽明春天 士林（台北）
▪好嶼（台北）新進餐廳
▪THOMAS CHIEN（台北）新進餐廳
🟡侍酒師大獎：盧凱文／Logy
🟡服務大獎：何嘉菱／態芮 Taïrroir
🟡年輕主廚大獎：蘇品瑞／斑泊