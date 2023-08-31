駐義大利代表處房東財務危機 館舍被法拍！外交部手刀砸4億搶標
根據外交部送至立法院的113年度預算書，外交部編列4億803.3萬元購置駐義大利代表處館舍，分兩年辦理，今年度預算數3.77億元，明年度編列3116.7萬元。外交部發言人劉永健今（31）日表示，由於代表處房東財務不佳被法院宣告法拍，外交部評估為轉租為買的適當時機，並順利得標，管處預計於9月完成產權登記。
記者邱新博／台北報導
外交部今舉行例行記者說明會，問及駐外館處的購置狀況，劉永健表示，我國現駐義大利的館舍房東因財務狀況不佳，被羅馬法院宣告進入法拍程序，駐處與外交部在6月獲知後，經評估為轉租為買的適當時機；外交部依照《政府採購法》提報館舍購置作業，由於機會突然出現，並未及於事先編列的預算，經報請行政院同意，依預算法規定動支第二預備金，順利得標。
劉永健說明，依照外交部提報的行政院核定駐外館舍購置清單，義大利代表處為優先推動管處之一，因館舍所處位置便利洽公，為節省公務成本、高昂租金，以及搬遷費用等考量，駐義大利代表處轉租為買符合經濟效益，住處順利於法拍程序得標後，預計於9月完成產權登記。
另外交部4月曾經指出將我國將設立第二個義大利代表處「駐米蘭台北辦事處」、以及於加拿大魁北克設立「駐蒙特婁辦事處」，劉永健說，兩館處目前依照規劃順利進行中，駐米蘭台北辦事處目前預定10月對外運作，蒙特婁辦事處部分已經有同仁抵達準備相關工作，目標於今年底掛牌。