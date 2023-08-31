蘇拉颱風又遇天文大潮　高雄沿海低窪地區積淹水

高雄市今（31）日今日受颱風低壓靠近及天文大潮影響，高雄潮位站8時的潮位為1.37公尺，高於昨日最高潮位1.22公尺，為近20年新高。因蘇拉颱風為強烈颱風，接近台灣時間上午7時中心最低氣壓仍維持915百帕，導致海水位上升並適逢超級藍月引發天文大潮，造成了歷史的高潮位，臨海低窪地區受到潮汐影響陸續發生道路積淹水情形，高市府水利局於旗津渡船頭等區域緊急啟動抽水機抽水及截流閘門操作。
記者鄭婷襄／高雄報導
今早因高潮位影響，全市陸續有海水倒灌災情傳出，造成市區多處積淹水，大多區域集中在沿海行政區（如旗津區、前鎮區、永安區、彌陀區），因漲潮因素導致愛河沿岸行政區（三民區、鼓山區）沿線路段有道路局部積淹水情形，在後續退潮後各地積淹水狀況也逐漸消退。
水利局表示，因應本次大潮，旗津地區於8月29日已設置沙包封牆及提前預布抽水機的方式因應，並於今日凌晨4點完成截流閘門安裝操作，於5點左右啟動抽水機抽水，但因歷史大潮造成海水越過堤防，導致渡船頭等區域仍有積淹水發生。
水利局說明，考慮全球暖化效應與氣候變遷的影響，目前全球海水位每年平均約上升0.33公分，以基隆與高雄為例，每年分別是上升約0.38公分與0.36公分，30年來高雄海平面已上升約11公分，除高雄之外，屏東東港、台南安平等南部沿海地區均受到影響亦有因潮汐積淹水情形，未來仍需積極推動淨零減碳，才能減緩全球暖化及海平面上升速度。