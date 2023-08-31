不滿中國「轉移民憤」祭禁令！日本擬狀告WTO　分析：恐難有效

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美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）認為，日本向WTO提告的計畫恐怕難以有效阻止北京的霸凌行為。華特斯表示，「我不認為北京會停止把經濟政策作為地緣政治工具。」
華特絲進一步指出，「這就是為何在G7會議上，我們看到有很多關於經濟安全的擔憂。美國、日本和其他國家都意識到，中國在未來會繼續使用經濟脅迫手段，而把中國告上WTO不一定會阻止其脅迫行為。」
針對日本向WtO提起申訴，進而反制中國禁令的計畫，有中國網友大酸「日本怎麼好意思起訴中國不進口他們的水產品？感覺可以把清單範圍再擴大。」不過也有人質疑「和美國一樣貿易戰？看誰挺得住？」
華特斯表示，日本應該向WTO提出訴訟，並很可能贏得仲裁，因為日本排放完全符合國際原子機構（IAEA）的標準。但WTO仲裁耗時長，無法讓日本儘速得到結果，已恢復對中國的海鮮出口，同時WTO也無法強制中國必須取消相關禁令。
美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田表示，「我相信，實際上中共最後可能不會輕易接受WTO的裁決，但因為他自己的經濟受到傷害，最後恐怕也不得不悄悄偃旗息鼓。」
由於中國官方持續渲染日本核廢水排海危害國民健康，以此煽動民間情緒，過去幾天，中國各地掀起新一波「反日」浪潮。除了日本企業和公共部門不斷收到來自中國的大量騷擾電話，與此同時，中國各地還出現抵制日貨的行動，也有從中國前往日本的旅行團遭到取消。
華特斯指出，北京當局不會想錯過這個打擊日本信譽的好機會；謝田則認為，中國限制日本水產品的做法並沒有科學依據，其根本目的就是會了轉移國內注意力，掩蓋涿州水災等民憤事件。
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