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不滿中國「轉移民憤」祭禁令！日本擬狀告WTO　分析：恐難有效

▲在福島核廢水正式排海後，中國極力抵制日本水產品進口。（圖／美聯社／達志影像）
▲在福島核廢水正式排海後，中國極力抵制日本水產品進口。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

福島在24日正式執行排放核廢水之後，中國全面禁止日本水產品進口。對此，日本政府表示，可能就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。《自由亞洲電台》報導指出，近年來，中國當局在涉及新冠病毒溯源、台海局勢及人權問題上，往往出於政治目的而採取經濟脅迫甚至霸凌行為，但是專家認為，若沒有對中國造成經濟損失，就算上告WTO，制裁恐怕難以奏效。

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根據《自由亞洲電台》報導，日本外相林芳正29日表示，日本將「在世貿組織框架下，通過各種途徑，（針對中國水產品禁令）採取必要行動」。日本經濟安保大臣高市早苗則表示，如果透過外交途徑向中國提出抗議無效，日本向世貿組織提出申訴可能會成為一種選擇。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）認為，日本向WTO提告的計畫恐怕難以有效阻止北京的霸凌行為。華特斯表示，「我不認為北京會停止把經濟政策作為地緣政治工具。」

華特絲進一步指出，「這就是為何在G7會議上，我們看到有很多關於經濟安全的擔憂。美國、日本和其他國家都意識到，中國在未來會繼續使用經濟脅迫手段，而把中國告上WTO不一定會阻止其脅迫行為。」

針對日本向WtO提起申訴，進而反制中國禁令的計畫，有中國網友大酸「日本怎麼好意思起訴中國不進口他們的水產品？感覺可以把清單範圍再擴大。」不過也有人質疑「和美國一樣貿易戰？看誰挺得住？」

華特斯表示，日本應該向WTO提出訴訟，並很可能贏得仲裁，因為日本排放完全符合國際原子機構（IAEA）的標準。但WTO仲裁耗時長，無法讓日本儘速得到結果，已恢復對中國的海鮮出口，同時WTO也無法強制中國必須取消相關禁令。

美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田表示，「我相信，實際上中共最後可能不會輕易接受WTO的裁決，但因為他自己的經濟受到傷害，最後恐怕也不得不悄悄偃旗息鼓。」

由於中國官方持續渲染日本核廢水排海危害國民健康，以此煽動民間情緒，過去幾天，中國各地掀起新一波「反日」浪潮。除了日本企業和公共部門不斷收到來自中國的大量騷擾電話，與此同時，中國各地還出現抵制日貨的行動，也有從中國前往日本的旅行團遭到取消。

華特斯指出，北京當局不會想錯過這個打擊日本信譽的好機會；謝田則認為，中國限制日本水產品的做法並沒有科學依據，其根本目的就是會了轉移國內注意力，掩蓋涿州水災等民憤事件。

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