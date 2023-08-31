金寶前岳婿經營權之爭引發6官司 董事長許勝雄父子8人不起訴
電子大廠「金仁寶」集團旗下金寶（2312）電子去年因經營權之爭，引發一連串訴訟；台北地檢署偵辦後，今（31）日以罪證不足，將金寶董事長許勝雄、許介立父子、金寶總經理陳威昌、仁寶副董事長陳瑞聰、仁寶總經理翁宗斌、金寶財務長游千慧等8人全不起訴。
記者潘千詩／台北報導
因經營權引發的訴訟，包括：金寶、吉寶合併案、群創光電股權交易案、金寶股權交易案、董事長許勝雄之子許介立取得金寶庫藏股案、疑涉隱匿泰國工廠疫情案，另有金寶謝姓員工出面不實爆料的誹謗及誣告案共6案。
金寶集團2020年5月間傳出高層人事大地震，沈軾榮無預警閃辭金寶總經理，同時傳出他早在2019年底就跟許勝雄大女兒許詠絮在國外離婚，卻沒有告知長輩。
許勝雄、沈軾榮這對前岳婿撕破臉後，沈軾榮指控，許勝雄安排兒子許介立接任金寶總經理，因許勝雄對金寶的持股比例偏低，為免日後金寶董事改選時，恐未能獲得持有金寶股權5.62%的沈軾榮家族支持，導致許勝雄喪失對金寶的經營權，許勝雄即策畫金寶、吉寶合併案，另安排許介立獲分配金寶庫藏股，以增加許勝雄家族對金寶的持股。
雙方就公司治理對簿公堂，直到去年6月，許勝雄、沈軾榮在親友及律師力勸下，共同發聲明表示和解，檢方調查後認為，雙方指控的內容均罪嫌不足，將許勝雄8人不起訴。