日排核廢水！跨部會輻射監測儀表板每周更新 一圖線上秒監測
日本政府於上周三起向海洋排放核廢水，引發社會議論，原能會今（31）日於行政院會陳報「日本福島含氚廢水排放因應作為」，強調將秉持3原則、4配套來維護國人健康與台灣附近海域輻射安全，此外跨部會設置「跨部會輻射監測整合儀表板」彙整資訊，並於每周二進行更新，讓民眾一覽監測狀況。
記者陳威叡／台北報導
原能會表示，日本福島第一核電廠含氚廢水已於本月24日開始排放，政府已超前部署，以妥善因應日本福島含氚廢水的排放作業。原能會已於2020年成立跨部會平台，經由跨部會合作，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關等3項原則，持續執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，以維護國人健康與台灣附近海域輻射安全。
原能會說，政府已透過行政院原能會建置公開透明的放射性物質海域擴散海洋資訊平台，將政府透過跨部會合作，掌握日本排放源頭資訊、強化海域輻射監測以及每日擴散預報結果，轉譯為淺顯易懂的燈號，以透明專業的立場公開於海洋資訊平台，讓民眾能安心放心。
原能會說明，上述資料也將彙整為「跨部會輻射監測整合儀表板」，每周二更新一次，讓民眾能夠一覽監測狀況。
院長陳建仁表示，政府建置公開透明的資訊平台，以科普化方式說明各項監測及評估結果，讓民眾安心、放心，並將持續掌握日本與國際原子能總署（IAEA）相關國際動態資訊，以確認日方排放作業符合國際安全標準。