義務役2024年恢復為一年　首梯役男1月25日入伍

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蔡適應分析，以「三區分」來看，人員維持費1,696億元、作業維持費1,310億元、軍事投資費1,306億元，其中人維費佔比39.3%連四年下降，佔比已經相當好轉，不過因應三軍載台老化和解放軍頻繁海空擾台活動衝擊下，作維費比例反而降至30.4%確實讓人較難理解。
蔡適應表示，明年因為有許多持續案漸漸進入付款高峰，除各型無人機外沒有新增太多指標性個案，初級教練機和潛艦後續艦也都尚未編列，不過在潛艦原型艦文字中確有出現一行耐人尋味的「原型艦先期優化作業」。
蔡適應提到，其他執行中的案子許多也都有新進度，他舉例沱江級巡邏艦量產艦會加速在在明年上半年完成剩下5艘的開工，輕型巡防艦原型艦也會在明年初開工完畢，而首批兩架F-16 C/D Block 70明年會在美國交機；若一切順利，第一批38輛M1A2主力戰車明年底也有機會運抵台灣。
蔡適應指出，在憲兵部分，明年預計啟動兵力結構調整並新增兩個營，後備指揮部亦將新增10個後備旅。此外，2024年起恢復一年期義務役，首批（陸軍第2226梯）役男會在1月25日入伍，他請國防部務必把握這4個月的時間，完成所有周邊規劃及配套措施，尤其〈義務役服役期間提繳退休金條例〉目前行政院尚未函請立法院審議，考量後續的立法程序需要時間，這部分也應加緊腳步。