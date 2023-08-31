魏妙如參加過《好聲音》海選！鬆口曝心情 自爆在台遭質疑黑箱
新加坡歌手魏妙如於今（31）日在台北舉辦媒體活動，今年6月時，製作人男友黃昺翔求婚成功，小倆口晉升未婚夫妻。選秀節目出身的魏妙如，曾參與《中國好聲音》新加坡海選、《中國好歌曲》、《台灣那麼旺》也分享過去參與節目時，遭到網友質疑自己的黑箱一事。
記者吳雨婕／台北報導
魏妙如曾參與《中國好聲音》新加坡海選，當初她是前三名，後來是另外一個男生參賽者被選上，由於近來節目組爭議連環爆，談到這件事，她直言當時只覺得是一個學習的過程，更何況那個男生參賽者是真的唱得好，所以心裡不會對此有疑慮。聊起選秀節目黑箱，魏妙如曾是選秀節目《台灣那麼旺》的衛冕者，她無奈透露之前錄製節目時，被網友質疑自己是黑箱，「因為節目偏向台語，我是唱國語的，就覺得是不是有唱片公司介入，其實真的沒有所謂這個東西。」
魏妙如今年6月被黃昺翔求婚成功，她提到預計會在今年底在台南舉辦家宴，並登記結婚，明年才會在新加坡舉行婚禮，至於黃昺翔在演唱會上求婚一事，她完全不知情，不過當時未婚夫有跟她妹妹說，妹妹也有跟她的爸媽說，「我演唱會那天爸媽都以為我知道，但我真的不知道。」魏妙如還透露，爸媽得知她被求婚喜訊後，更加開心了，「他們一直都滿喜歡台灣，尤其我爸來台灣很喜歡漁港的感覺，他很興奮有理由可以來這裡。」
魏妙如表示，爸爸非常喜愛黃昺翔，「我爸可以跟他聊很多，可能跟之前的男朋友沒有聊那麼多，我覺得滿奇妙的。」魏妙如也分享，由於未婚夫是專輯製作人，兩人在合作時難免有摩擦，但她屬於心情比較快恢復的人，所以會選擇先低頭，所以吵架了也不會冷戰一天，可能只有幾個小時，「吵架的時候我都會離開一下，等到情緒下去了再談，他也會針對那個問題，理性分析去說服我。」