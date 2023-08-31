「假面慈善家」吞310萬善款！再爆A罹癌嬤3萬元 涉吸毒+性侵被逮
「台灣急難救護協會」前理事長陳在斌，於2019年間，曾幫新竹一名張姓少年募款葬父，期間共募款621萬元，引發社會關注，不料陳在斌卻遭踢爆，侵吞該善款310萬元挪為私用，遭法院判刑2年6月定讞，並沒收不法所得。離譜的是，檢調又查出，陳在斌於2021年9月間，再度透過「台灣急難救護協會」名號，替高雄一名罹癌阿嬤募捐，募得9萬元卻侵吞3萬元，案經高雄地檢署偵結，今（31）日，依公益侵占罪將他提起公訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳在斌過去利用「台灣急難救護協會」理事長名義，替許多弱勢家庭募款，豈料他竟將部分款項中飽私囊。2019年間，他替新竹一名張姓少年募款葬父，共募得621萬元，張卻私吞其中310萬款項，遭法院判刑。而檢調持續追查，又發現他於2021年9月間，替高雄一名罹癌嬤募款共9萬元，並私吞其中3萬元，31日被檢方提起公訴。
而陳在斌本人的爭議不僅這一樁，其還涉及性侵酒店妹被移送法辦；今年3月間，新竹警方執行掃黑任務，臨檢摩鐵時，發現陳在斌見警慌張，還企圖逃跑，被警方壓制逮捕後，其身上查獲11包毒品咖啡包。陳在斌身揹妨害性自主、侵占、毒品3條通緝，落網後被警方移送歸案。
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