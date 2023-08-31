連勝文坦承「未與郭台銘親自聯繫」　黃士修：他主觀認為郭想換侯

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連勝文則回應，若郭台銘方面認為他訊息解讀錯誤，也就是郭台銘方面並未堅持「侯下郭上」，他願意承擔所有誤解之責。連勝文也提到，已請相關媒體澄清，他並未與郭台銘會面，而是與郭的親人聯繫。
針對此事，黃士修今接受廣播節目《新聞放鞭炮》節目專訪時則說，他不太清楚連勝文，為何前兩天會這樣講？他跟郭台銘、郭守正確認，近一個月郭台銘從未與連勝文聯繫，郭守正與連勝文聯繫則僅止於通訊軟體，內容也是想約郭見面，根本沒有談到侯下郭上，連勝文印象可能停在5月17日至7月23日，也就是徵召侯友宜到全代會。
黃士修表示，自從國民黨5月17日徵召侯友宜後，郭台銘挫折感很大，認為國民黨不太能信任，因此不太想與國民黨連繫包括朱立倫、連勝文及祕書長黃健庭等人，而郭守正則持續與他們溝通，但也僅止於是否約見面等，不能代表父親談，是否要換人？
黃士修認為，連勝文既已改口稱，若有誤解願意概括承受，「代表他自己也知道事情是怎麼樣」，可能連的印象中還停在5月17日至7月23日全代會間，主觀上認為郭台銘還是想換侯友宜。
最後，黃士修也強調，不認為連勝文說謊，而是帶著過去主觀印象，認為郭台銘為何不見面？一定沒有彈性，堅持要郭下侯上，但其實並沒有預設條件。