獨／遭國民黨組織系統「封殺」  郭台銘繞道找20家公關公司推連署

連勝文坦承「未與郭台銘親自聯繫」　黃士修：他主觀認為郭想換侯

▲針對連勝文聲稱，若郭台銘未堅持「郭上侯下」，願承擔所有誤解之則；對此，黃士修今接受專訪稱，連勝文應主觀認為，郭還想「郭上侯下」，一定沒有彈性。（圖／記者翁子竣攝）
▲針對連勝文聲稱，若郭台銘未堅持「郭上侯下」，願承擔所有誤解之則；對此，黃士修今接受專訪稱，連勝文應主觀認為，郭還想「郭上侯下」，一定沒有彈性。（圖／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨副主席連勝文日前自曝，曾與鴻海創辦人郭台銘交流，但郭則堅持「郭上侯下」導致無法談；不過，連勝文隨後則澄清，他本人沒有與郭見面，而是跟郭的親人，而若郭方面未堅持「郭上侯下」，他願承擔所有誤解之責。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（31）日接受廣播節目專訪也澄清，郭台銘與連勝文近一個月完全沒有聯繫，並稱連勝文可能主觀認為，郭台銘還想要「郭上侯下」，一定沒有彈性。

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連勝文日前自曝受國民黨主席朱立倫指派，於3周前與鴻海創辦人郭台銘溝通，但郭卻要求「郭上侯下」不給彈性，導致無法談。郭台銘競選辦公室昨晚發聲明澄清，郭台銘過去一個月內，並未與連勝文見面或用任何方式聯繫，郭守正過去一個月亦未有與連勝文見面，兩人互動僅於通訊軟體，連勝文提及到欲安排見面會商，但因行程緊湊，最終並未安排會面。

連勝文則回應，若郭台銘方面認為他訊息解讀錯誤，也就是郭台銘方面並未堅持「侯下郭上」，他願意承擔所有誤解之責。連勝文也提到，已請相關媒體澄清，他並未與郭台銘會面，而是與郭的親人聯繫。

針對此事，黃士修今接受廣播節目《新聞放鞭炮》節目專訪時則說，他不太清楚連勝文，為何前兩天會這樣講？他跟郭台銘、郭守正確認，近一個月郭台銘從未與連勝文聯繫，郭守正與連勝文聯繫則僅止於通訊軟體，內容也是想約郭見面，根本沒有談到侯下郭上，連勝文印象可能停在5月17日至7月23日，也就是徵召侯友宜到全代會。

黃士修表示，自從國民黨5月17日徵召侯友宜後，郭台銘挫折感很大，認為國民黨不太能信任，因此不太想與國民黨連繫包括朱立倫、連勝文及祕書長黃健庭等人，而郭守正則持續與他們溝通，但也僅止於是否約見面等，不能代表父親談，是否要換人？

黃士修認為，連勝文既已改口稱，若有誤解願意概括承受，「代表他自己也知道事情是怎麼樣」，可能連的印象中還停在5月17日至7月23日全代會間，主觀上認為郭台銘還是想換侯友宜。

最後，黃士修也強調，不認為連勝文說謊，而是帶著過去主觀印象，認為郭台銘為何不見面？一定沒有彈性，堅持要郭下侯上，但其實並沒有預設條件。


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