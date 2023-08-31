《航海王》真人版預告釋出！「索隆」新田真劍佑三刀流名場面帥翻
Netflix美劇《航海王》真人版今（31）日上線，預告中釋出了更多未曾曝光過的刺激動作場面，包括「魯夫」伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）對戰亞爾麗塔海賊團、「索隆」新田真劍佑施展「三刀流」挑戰喬拉可爾密佛格、草帽海賊團與惡龍海賊團對決。各大經典橋段重現忠實呈現回饋全球粉絲，讓人迫不及待想要進入真人版《航海王》的世界中，一齊見證草帽海賊團的精彩冒險。
記者羅凌筠／綜合報導
《航海王》官方podcast 「The MANA Podcast」由編劇及監製Matt Owens主持，邀請他在娛樂產業的好友一同暢聊他們最喜歡的動畫以及故事橋段。各位《航海王》的粉絲們更可以透過加入草帽海賊團的網站成為海賊團的夥伴，即時獲得《航海王》最新消息及特別驚喜，不容錯過。
《航海王》改編自日本最暢銷系列漫畫，帶領觀眾進入尾田榮一郎建構的世界，展開獨一無二的傳奇海洋冒險故事。年輕探險家魯夫自小渴望無拘無束的生活，因此離開他所居住的小村莊，踏上危機四伏的旅程，希望找到傳說中的知名寶藏「大祕寶」，成為海賊王。但要尋獲這個終極獎賞，魯夫必須募集一支夢寐以求的團隊，找到一艘揚帆四海的船舶，探索浩瀚藍海的每個角落，事事搶先海軍一步，屢屢智取危險敵人。
海賊歷險故事《航海王》將由真人演出，邀請到伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）出演魯夫、新田真劍佑飾羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾娜美、雅各羅美洛（Jacob Romero）飾騙人布、塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾香吉士。