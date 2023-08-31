胡宇威終於登記了！與陳庭妮浪漫衝紐約完成大事 婚禮進度曝光
藝人胡宇威今（31）日下午出席節目《我們這一攤》首映記者會，面對外界最關心的婚事，胡宇威終於證實今年7月已和陳庭妮在紐約登記結婚，在親友們的見證下完成人生大事，至於台灣則是以場地為主，才會考慮舉辦婚禮以及登記結婚，在現場，胡宇威還難掩害羞又幸福的神情，讓現場媒體都感受到他的喜悅。
記者詹鎰睿／台北報導
在記者追問下，胡宇威表示，他和陳庭妮已經在紐約完成結婚登記，時間落在今年7月。王彩樺還在一旁補充，胡宇威是節目一殺青就飛去紐約，浪漫程度讓大家相當羨慕。
胡宇威透露，當時有4、5位親朋好友幫忙見證，而家人則是先在家裡等候好消息，完成大事後，夫妻倆也難得在美國享受家庭生活，因為他有快五年的時間，沒有跟家人聚在一起。至於台灣這邊進度如何？胡宇威認為，一切還是以場地為主，才會慢慢籌備婚禮以及結婚登記手續。
談到做人計劃，胡宇威害羞說，目前都不急，先在台灣把婚禮辦完，再進行人生下一個階段。另外，胡宇威也談到，他和陳庭妮浪漫的夫妻生活，就是由他在家擔任主廚，愛妻則是在一旁備料，最後兩人一邊喝著白酒、一邊吃飯、一邊聊天，回想畫面仍讓胡宇威忍不住在現場大喊「很幸福」。