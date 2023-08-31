大久保勇太來台發展6年！戶頭一度「剩36元」　311地震後愛上台灣

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大久保勇太來台灣就讀台灣師範大學華語文教學系，並於2021年畢業，他憑藉開朗又熱情的個性，頻繁接下《二分之一強》、《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《醫師好辣》等節目通告，平時也會主持活動，知名度逐漸打開。
除了演藝事業，大久保勇太也在台灣尋找其他工作機會，他3月才面試上一間日商科技公司，同時展開就職訓練，喜愛棒球及台灣的他曾在臉書表示：「小小的夢想是未來4年內拿到永久居留證，就去用打工度假簽證去國外挑戰獨立聯盟棒球隊，所以我打球也會繼續練習的哈哈。」
有趣的是，大久保勇太過去上節目《二分之一強》時透露，他剛來台灣時曾和一名網紅交往，當時他覺得對方長相十分漂亮，卻遲遲無法進一步發生關係，直到某次帶女方去朋友聚會，朋友警告他對方可能是男兒身，他才起了疑心。某次大久保勇太趁著兩人在休息時，掀起對方衣服，看到的畫面讓他驚喊：「那個⋯凸出來的東西⋯我就看自己的，再看他的。」這之後雖然知道對方身分是男性，但大久保勇太仍非常喜歡對方。
大久保勇太也曾在節目《小明星大跟班》中表示，他在台灣就讀大學時，不只接通告賺錢，也會去桃園當棒球教練，因此有了月薪5萬的收入。雖然他大學畢業後一直等不到工作簽證，但當時存款有80萬，因此也覺得不急，沒想到半年後領錢才發現戶頭裡只剩36元。
大久保勇太回憶，當時每天只能吃白飯度日，或到樓下水果店幫忙，換取壞掉的水果果腹，直到後來精神狀況出問題，他才覺得必須去旅遊散心，因此向朋友借了100萬日幣（約新台幣21萬），並在台灣進行環島，大久保勇太回來後心情好了不少，也換了經紀公司，成功拿到工作簽證。