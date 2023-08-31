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羅淑蕾控「誰摔死了李新」影片不實　郭新政、盛竹如二審逆轉有罪

▲誰摔死了李新影片旁白盛竹如，遭羅淑蕾自訴控告涉嫌妨害名譽，高院判處拘役50天，可易科罰金（圖／翻攝臉書）
▲誰摔死了李新影片旁白盛竹如，遭羅淑蕾自訴控告涉嫌妨害名譽，高院判處拘役50天，可易科罰金（圖／翻攝臉書）

記者潘千詩／台北報導

喧騰一時的《誰摔死了李新》系列影片，是已故台北市議員李新生前女友郭新政所拍攝，影射前立委羅淑蕾是幕後兇手，遭羅淑蕾自訴控告涉嫌加重誹謗。一審判郭新政、資深媒體人盛竹如2人無罪，案經上訴，高院今（31）日改判郭新政4月，罰金8000元、盛竹如拘役50天，都可易科罰金。可上訴。

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高院認為，盛竹如是國內具知名度之電視台新聞主播，收費擔任該系列影片之主持人，卻一再辯稱「我本於台灣第一個新聞主播的身份」、「基於主觀合理的確信」、「主播只播新聞不用查證」、「時間過的太久了」、「我年紀也已經83歲，記不太清楚我做了什麼查證」，認定盛竹如對影片所指涉之人事未盡任何查證之責。

高院認為，郭新政任由臉書粉專出現辱駡、形容羅女為狗之侮辱性言詞，已符合公然侮辱之構成要件，因此撤銷一審無罪判決，改判2人有罪。

▲盛竹如認為自己沒錯，要與羅淑蕾抗告。（圖／翻攝自臉書「誰摔死了李新」, 2018.12.13）
▲誰摔死了李新影片旁白盛竹如，遭高院判處拘役50天，可易科罰金（圖／翻攝自臉書「誰摔死了李新」, 2018.12.13）
羅淑蕾自訴主張，珠寶少東沈昊諺（沈家民）2013年12月間，向蕓賞公司詐得珠寶及鑽石後，拿去大千當鋪質當，後經友人居間介紹認識郭新政，由郭新政出資6647萬餘元把珠寶贖回。蕓賞負責人因此向羅淑蕾陳情，羅透過李新出面協調郭新政返還蕓賞公司被詐的珠寶。

蕓賞順利取回珠寶後，郭新政也取得台支並兌現，然3年後，李新於2017年間跳樓死亡。郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉專，並製作系列影片搭配盛竹如旁白，影射她結合黑道，設局陷害郭新政，相關言論均已損害她名譽。

羅淑蕾另主張，郭新政2019年2月間推出《Part9潘朵拉的盒子打開了》影片，揭露國泰世華銀行副總莊秀珠與羅淑蕾的電話錄音，指莊配合羅的要求，故意在3張台支本票上漏蓋章，10月10日在臉書上指羅淑蕾是「吹狗蕾」，也損害她名譽。

▲郭新政、盛竹如赴地方法院出庭。（圖／記者陳明安攝，2019.02.22）
▲郭新政、盛竹如（圖／NOWnews資料照，記者陳明安攝，2019.02.22）

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