FIBA世界盃／NBA灰狼隊球員活躍於世界盃　Edwards還遇到李凱爾

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「他們（灰狼隊友們）都是怪物。 我認為世界上沒有任何事物能阻擋這些人，所以我希望他們能夠晉級，在適合的舞台上展現自己。」李凱爾在評價隊友時如此說道，他特別稱讚小組賽發揮出色的Towns，直言自己不對後者的好表現感到驚訝，因為他本來就有這樣的能力。
中國隊以3連敗無緣晉級16強，李凱爾失望地表示，「這不是我們想要的結果，但我們將繼續努力戰鬥，直到本屆比賽結束，持續努力並繼續做好準備。這是一次很棒的經歷，教練、隊友和工作人員給了我很大的支持。情況很艱難，但我仍然很感謝這一切。」
李凱爾代表的中國隊和Gobert代表的法國隊沒有晉級，而Twons代表的多明尼加、Alexander-Walker代表的加拿大以及Edwards所屬的美國隊則要繼續為冠軍而努力。
「我有見到Kyle，他是我唯一遇到的隊友。但我每天都有跟Towns聯繫，我們一直在傳訊息、彼此支持，我為他感到很開心，希望他繼續打出好表現。」Edwards受訪時這樣說道．「我也有看Alexander-Walker的比賽，他打得很好；Kyle也是，他在前幾天的一場比賽打得很棒。Gobert同樣發揮出色——雖然他們中一些人出局了，但我為我的伙伴們感到激動。」