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FIBA世界盃／NBA灰狼隊球員活躍於世界盃　Edwards還遇到李凱爾

▲美國隊球星Anthony Edwards在本屆世界盃發揮出色，他在NBA效力於明尼蘇達灰狼隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊球星Anthony Edwards在本屆世界盃發揮出色，他在NBA效力於明尼蘇達灰狼隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023 FIBA世界盃男籃賽正如火如荼的進行，本屆比賽有不少NBA現役球員投入其中，而明尼蘇達灰狼隊的隊員們可能是最活躍的，總共有5人參加正賽。美國隊當家球星Anthony Edwards就在近期受訪時分享了自己和NBA隊友相見歡的趣事，也透露李凱爾（Kyle Anderson）是他唯一遇到的人。

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Anthony Edwards、Karl-Anthony Towns、Nickeil Alexander-Walker、Rudy Gobert和Kyle Anderson，今夏世界盃上代表各國出征的頂尖球員中，其中就有5人是灰狼球員，球隊官方近期也訪問了這些選手，並分享他們對此的看法。

「他們（灰狼隊友們）都是怪物。 我認為世界上沒有任何事物能阻擋這些人，所以我希望他們能夠晉級，在適合的舞台上展現自己。」李凱爾在評價隊友時如此說道，他特別稱讚小組賽發揮出色的Towns，直言自己不對後者的好表現感到驚訝，因為他本來就有這樣的能力。

中國隊以3連敗無緣晉級16強，李凱爾失望地表示，「這不是我們想要的結果，但我們將繼續努力戰鬥，直到本屆比賽結束，持續努力並繼續做好準備。這是一次很棒的經歷，教練、隊友和工作人員給了我很大的支持。情況很艱難，但我仍然很感謝這一切。」

李凱爾代表的中國隊和Gobert代表的法國隊沒有晉級，而Twons代表的多明尼加、Alexander-Walker代表的加拿大以及Edwards所屬的美國隊則要繼續為冠軍而努力。

「我有見到Kyle，他是我唯一遇到的隊友。但我每天都有跟Towns聯繫，我們一直在傳訊息、彼此支持，我為他感到很開心，希望他繼續打出好表現。」Edwards受訪時這樣說道．「我也有看Alexander-Walker的比賽，他打得很好；Kyle也是，他在前幾天的一場比賽打得很棒。Gobert同樣發揮出色——雖然他們中一些人出局了，但我為我的伙伴們感到激動。」

▲中國在FIBA世界盃男籃小組賽最終戰將對上波多黎各，歸化球員李凱爾的表現受到關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國在FIBA世界盃男籃小組賽最終戰將對上波多黎各，歸化球員李凱爾的表現受到關注。（圖／美聯社／達志影像）

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