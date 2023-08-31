軍人節全民國防表揚 史上最強發言人羅紹和獲頒敬軍楷模獎章
慶祝中華民國112年「九三軍人節」，國防部於31日上午10時舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由三軍統帥蔡英文總統親自頒獎，有「國防部史上最強發言人」之稱、退伍已經7年的國防部前發言人、現任安得烈慈善協會執行長羅紹和也以「敬軍模範」的身份接受蔡總統的頒獎表揚。
記者呂炯昌／台北報導
羅紹和表示，過去3年多來，安得烈慈善協會針對遭逢重大事故、家境清寒的國軍官兵及眷屬，以及65歲以上罹患重大疾病、殘障、生活弱勢的榮民、榮眷及遺孤，分別提供急難救助金、客製化的膳糧食物箱或長青食物箱，依據實際的家況與需求，給予協助，陪伴度過難關，經估算三年來協會所發出的急難救助金及各類食物箱的市值，總計超過台幣1740餘萬元。
羅紹和說，國家擁有一支堅若磐石的軍隊，是這些敬業愛國、英勇無畏的軍人們的努力付出，才賦予了國人安全和穩定的生活環境，國軍官兵需要國人更多的支持和鼓勵，他呼籲國人一起做官兵最堅實的後盾。
羅紹和表示，過去多年來，看到許多受助家庭的困難獲得紓解，讓他覺得一切的努力與辛苦是值得的。他強調，他的餘生以「國防志工」及照顧弱勢族群為之職志，除了支持國軍，對於生活有困難的軍（榮）眷屬，也會持續協助度過難關。他同時感謝許多信任、支持安得烈慈善協會的社會大眾，因著他們的愛心，讓協會更有力量做助人救人的工作。