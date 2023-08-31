指郭台銘獨立參選「且戰且走」 黃士修曝「四大方式」拚連署份數
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統，並預計9月正式展開連署，爭取參選門票。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（31）日接受廣播節目專訪時，曝光連署規劃，擬透過科技協助、組織動員、舉辦活動與自主郵寄等四種方式，全力拚連署份數。
記者翁子竣／台北報導
黃士修今接受廣播節目《新聞放鞭炮》節目專訪時，談到未來目標份數？黃士修表示，「他（郭台銘）當然說越多越好 」。黃士修強調，連署是促進在野整合，其他兩人都有政黨門票，10月中假設郭台銘拿100萬份連署，隨時就可以取得門票。
對此做法，黃士修坦言，確實這是「且戰且走」，過去他們這邊不管講什麼，大家也都沒有要搭理，也沒有要整合，「所以只能取得資格來跟你們談」。
針對連署規劃？黃士修指出，總統連署要身分證影本，比較不會用公投街頭模式，而是採用固定點，並分為三個系統，包括地方社團組織動員、郭辦承租場地與人力開設站點、募集友善商家定期派人派車回收。
黃士修進一步說明，將使用科技協助，請IT團隊寫程式，讓民眾可在LINE就可以預約登記，並至家裡附近的連署站點簽名，也會組織動員聯繫地方社團，盼更多朋友來幫忙，且舉辦活動吸引零星散客，最後一種則是自主郵寄，讓民眾在家下載格式、網路填好連署書後寄送回來即可。